Глава Нацбанка поздравил воспитанников Витебского детского дома

Праздник с волшебной атмосферой, подарками и сюрпризами пришел в Витебский детский дом. С наступающим Новым годом воспитанников поздравили сотрудники Нацбанка. "Мы должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше", - отметил председатель правления. Дети подготовили стихи, песни и вместе с гостями водили хороводы вокруг елки.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Не первый раз уже в такой акции принимаю участие и всегда интересуюсь судьбой воспитанников: куда они уходят потом, кем они становятся. Очень много ярких примеров, когда дети, которые воспитывались в таких специализированных учреждениях, достигают больших успехов в работе. Мы все равно должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше. Это целый комплекс мероприятий, которые должно проводить государство".