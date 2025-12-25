3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Глава Нацбанка поздравил воспитанников Витебского детского дома
Большой марафон добра "Наши дети" продолжается в Беларуси.
Праздник с волшебной атмосферой, подарками и сюрпризами пришел в Витебский детский дом. С наступающим Новым годом воспитанников поздравили сотрудники Нацбанка. "Мы должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше", - отметил председатель правления. Дети подготовили стихи, песни и вместе с гостями водили хороводы вокруг елки.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Не первый раз уже в такой акции принимаю участие и всегда интересуюсь судьбой воспитанников: куда они уходят потом, кем они становятся. Очень много ярких примеров, когда дети, которые воспитывались в таких специализированных учреждениях, достигают больших успехов в работе. Мы все равно должны делать как можно больше для того, чтобы детей, которые воспитываются вне своих семей, было меньше. Это целый комплекс мероприятий, которые должно проводить государство".
Кроме сладких подарков детям, Витебскому детскому дому передали сертификат на стиральную машину, рассчитанную на большие объемы.