Главный Дед Мороз Беларуси Владимир Радивилов отмечает 65 лет

17 апреля юбилей у Владимира Радивилова, главного Деда Мороза Беларуси. Мастер сатирического жанра, владеет академическим мастерством. Будучи заслуженным артистом Беларуси, большое значение придает белорусскому репертуару.



В его исполнении мастерски звучат юмористические произведения Якуба Коласа, Змитрака Бядули, Кондрата Крапивы. Особое место в творчестве Владимира Радивилова занимает роль главного Деда Мороза страны. Уже несколько десятков лет он зажигает елку во Дворце Республики на традиционном благотворительном мероприятии "Наши дети".