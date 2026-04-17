Главный Дед Мороз Беларуси Владимир Радивилов отмечает 65 лет

17 апреля юбилей у Владимира Радивилова, главного Деда Мороза Беларуси. Мастер сатирического жанра, владеет академическим мастерством. Будучи заслуженным артистом Беларуси, большое значение придает белорусскому репертуару.

В его исполнении мастерски звучат юмористические произведения Якуба Коласа, Змитрака Бядули, Кондрата Крапивы. Особое место в творчестве Владимира Радивилова занимает роль главного Деда Мороза страны. Уже несколько десятков лет он зажигает елку во Дворце Республики на традиционном благотворительном мероприятии "Наши дети".

К 65-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности артиста-волшебника 22 мая в Большом зале Белгосфилармонии пройдет юбилейный концерт, посвященный "Истинному артисту".

