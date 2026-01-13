3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Главный ориентир - кадры новой формации: в Беларуси активно готовят специалистов завтрашнего дня
В текущем пятилетии объем практико-ориентированного обучения составит не менее 50 %. Около 15 % работников государственных органов и органов местного самоуправления будут из числа молодежи. Это предусмотрено программой "Беларусь интеллектуальная".
Цель программы - повысить качество и конкурентоспособность образования, отвечающего текущим запросам рынка труда и потребностям национальной экономики. О новшествах и приоритетах рассказал министр образования Андрей Иванец.
Одно из направлений госпрограммы "Беларусь интеллектуальная" - это улучшение качества дополнительного и общего среднего образования. Эффективность, безопасность, доступность - эти тренды по-прежнему находятся в приоритете.
"Мы ставим достаточно серьезную, амбициозную задачу - создать комфортные условия для наших дошколят. Доля ребят (в возрасте от 1 до 6 лет), которые будут посещать детские сады, должна составить не менее 90 %. Это говорит о том, что сегодня государство создает все необходимые условия для молодых семей, для родителей, чтобы они растили детей, были уверены в своем будущем. Это очень важно", - отметил Андрей Иванец.
По словам министра образования, в школе важна работа со всеми детьми. Выбор профессиональной траектории будущего школьника также нашел свое отражение в госпрограмме.
"Речь идет о том, что выпускники 9-х классов должны выбрать свою профессиональную стезю для поступления в колледж, потому что подготовка рабочих профессий, специалистов среднего звена, которая сегодня осуществляется в колледжах Беларуси, является очень важным элементом для развития рынка труда и сбалансированности белорусской экономики", - отметил чиновник.
Андрей Иванец также поделился, как будет проходить подготовка кадров новой формации. "Специалисты, которых мы готовим в учреждениях профессионального образования, должны быть готовы прийти в свою профессию, на предприятие уже сегодня. Для этого объем практико-ориентированного обучения составит не менее 50 %. Мы не заменим фундаментальные дисциплины. Хорошая теоретическая база будет органично и оптимально дополнена практической составляющей, когда, начиная уже с первых курсов, ребята будут проходить ознакомительные практики, на втором курсе - соответствующие учебные практики, а с третьего и четвертого курсов во многом будут начинать уже свою профессиональную деятельность на будущих рабочих местах", - заключил министр образования.