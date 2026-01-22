Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Главное - защитить граждан: рынок лизинга в Беларуси ждет большое обновление

Ограничение лизинговых платежей и финансовые каникулы в особых случаях - в Беларуси продолжается работа над совершенствованием лизингового законодательства. Рынок в последние годы получил активное развитие и занимает все более значимый удельный вес в экономике страны. Рынок лизинга в Беларуси ждет большое обновление.






Парламентарии вместе с Национальным банком и Министерством экономики готовят первый в истории страны закон о лизинговой деятельности. Его цель - не просто урегулировать отрасль, но и надежнее защитить права сотен тысяч граждан. Ведь каждый четвертый лизингополучатель - это физическое лицо. Сейчас на заседании комиссии Совета Республики обсуждают, какие конкретные меры помогут обезопасить людей от завышенных ставок и штрафов, и как это стимулирует покупки отечественных товаров.

У представителей бизнеса к новому законопроекту очень большой интерес. Суть будущего закона - это комплексное регулирование и защита граждан. По сей день у нас функционирует достаточно передовой указ № 99. На него ориентируются и российские коллеги при создании своего федерального лизингового законодательства. Актуальные цифры по лизингу в Беларуси: сегодня это практически 96 организаций, и при этом почти 70 % лизинга.

Это приобретение транспортных средств. Новый документ введет ограничения на процентные ставки и размеры штрафов для физических лиц. Также можем говорить о понятии вторичного лизинга. А регулятором отрасли станет Национальный банк, который получит расширенные полномочия по контролю за лизинговыми компаниями.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Роман Бродов,  председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "С принятием Конституции Республики Беларусь в соответствии с установками Президента мы должны постепенно перейти в регулирование сфер от отдельных разрозненных нормативных актов к системному большому регулированию на уровне закона. И вот один из таких глобальных законов - это закон о лизинговой деятельности, который должен комплексно урегулировать эту сферу правоотношений".

Таким образом, лизинг ждет четкое регулирование. Вместе с тем предусмотрели и дополнительную защиту от недобросовестных условий договоров. Наша финансовая система нацелена на две ключевые вещи: сделать сбережения выгодными, а кредиты на отечественные товары - доступными. Ожидается, что законопроект будет принят уже во втором чтении в ближайшее время.

