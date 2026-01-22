3.72 BYN
Главное - защитить граждан: рынок лизинга в Беларуси ждет большое обновление
Парламентарии вместе с Национальным банком и Министерством экономики готовят первый в истории страны закон о лизинговой деятельности. Его цель - не просто урегулировать отрасль, но и надежнее защитить права сотен тысяч граждан. Ведь каждый четвертый лизингополучатель - это физическое лицо. Сейчас на заседании комиссии Совета Республики обсуждают, какие конкретные меры помогут обезопасить людей от завышенных ставок и штрафов, и как это стимулирует покупки отечественных товаров.
У представителей бизнеса к новому законопроекту очень большой интерес. Суть будущего закона - это комплексное регулирование и защита граждан. По сей день у нас функционирует достаточно передовой указ № 99. На него ориентируются и российские коллеги при создании своего федерального лизингового законодательства. Актуальные цифры по лизингу в Беларуси: сегодня это практически 96 организаций, и при этом почти 70 % лизинга.
Это приобретение транспортных средств. Новый документ введет ограничения на процентные ставки и размеры штрафов для физических лиц. Также можем говорить о понятии вторичного лизинга. А регулятором отрасли станет Национальный банк, который получит расширенные полномочия по контролю за лизинговыми компаниями.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "С принятием Конституции Республики Беларусь в соответствии с установками Президента мы должны постепенно перейти в регулирование сфер от отдельных разрозненных нормативных актов к системному большому регулированию на уровне закона. И вот один из таких глобальных законов - это закон о лизинговой деятельности, который должен комплексно урегулировать эту сферу правоотношений".
Таким образом, лизинг ждет четкое регулирование. Вместе с тем предусмотрели и дополнительную защиту от недобросовестных условий договоров. Наша финансовая система нацелена на две ключевые вещи: сделать сбережения выгодными, а кредиты на отечественные товары - доступными. Ожидается, что законопроект будет принят уже во втором чтении в ближайшее время.