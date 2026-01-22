Главное - защитить граждан: рынок лизинга в Беларуси ждет большое обновление

Ограничение лизинговых платежей и финансовые каникулы в особых случаях - в Беларуси продолжается работа над совершенствованием лизингового законодательства. Рынок в последние годы получил активное развитие и занимает все более значимый удельный вес в экономике страны. Рынок лизинга в Беларуси ждет большое обновление.















Парламентарии вместе с Нацбанком и Минэкономики готовят закон о лизинговой деятельности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4addbb5f-a3fa-4576-96e0-168abed2c1ee/conversions/5a5ce497-b2ae-4dd8-b61e-9d8f6cda32a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4addbb5f-a3fa-4576-96e0-168abed2c1ee/conversions/5a5ce497-b2ae-4dd8-b61e-9d8f6cda32a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4addbb5f-a3fa-4576-96e0-168abed2c1ee/conversions/5a5ce497-b2ae-4dd8-b61e-9d8f6cda32a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4addbb5f-a3fa-4576-96e0-168abed2c1ee/conversions/5a5ce497-b2ae-4dd8-b61e-9d8f6cda32a0-xl-___webp_1920.webp 1920w Парламентарии вместе с Нацбанком и Минэкономики готовят закон о лизинговой деятельности

Парламентарии вместе с Национальным банком и Министерством экономики готовят первый в истории страны закон о лизинговой деятельности. Его цель - не просто урегулировать отрасль, но и надежнее защитить права сотен тысяч граждан. Ведь каждый четвертый лизингополучатель - это физическое лицо. Сейчас на заседании комиссии Совета Республики обсуждают, какие конкретные меры помогут обезопасить людей от завышенных ставок и штрафов, и как это стимулирует покупки отечественных товаров.

У представителей бизнеса к новому законопроекту очень большой интерес. Суть будущего закона - это комплексное регулирование и защита граждан. По сей день у нас функционирует достаточно передовой указ № 99. На него ориентируются и российские коллеги при создании своего федерального лизингового законодательства. Актуальные цифры по лизингу в Беларуси: сегодня это практически 96 организаций, и при этом почти 70 % лизинга.

Это приобретение транспортных средств. Новый документ введет ограничения на процентные ставки и размеры штрафов для физических лиц. Также можем говорить о понятии вторичного лизинга. А регулятором отрасли станет Национальный банк, который получит расширенные полномочия по контролю за лизинговыми компаниями.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ada9ba58-e69d-4be2-b1c9-e73e33808828/conversions/f6ff4e49-3a36-40d6-93c9-76a16cc45f27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ada9ba58-e69d-4be2-b1c9-e73e33808828/conversions/f6ff4e49-3a36-40d6-93c9-76a16cc45f27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ada9ba58-e69d-4be2-b1c9-e73e33808828/conversions/f6ff4e49-3a36-40d6-93c9-76a16cc45f27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ada9ba58-e69d-4be2-b1c9-e73e33808828/conversions/f6ff4e49-3a36-40d6-93c9-76a16cc45f27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "С принятием Конституции Республики Беларусь в соответствии с установками Президента мы должны постепенно перейти в регулирование сфер от отдельных разрозненных нормативных актов к системному большому регулированию на уровне закона. И вот один из таких глобальных законов - это закон о лизинговой деятельности, который должен комплексно урегулировать эту сферу правоотношений".