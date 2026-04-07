Главные мероприятия "Большой туристической недели" в Минске

"Большая туристическая неделя" сегодня стартовала в Минске.

Главными мероприятиями станут IV Белорусско-российский туристический конгресс, международный форум Travel Hub "Содружество" и XXVIII Международная выставка-ярмарка туристических услуг "Отдых-2026".



Мероприятия объединят представителей 22 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ. Беларусь наращивает темпы экспорта туруслуг. За 10 месяцев прошлого года показатель вырос на 44 % и превысил 331 млн долларов.

На старт, внимание, отдых! 8 апреля в Минске будет дан старт масштабному туристическому конгрессу. В этом году он впервые пройдет в новых локациях и охватит большее количество человек. 6 апреля мы узнали топ-10 лучших заведений Беларуси, а вот в предстоящую неделю выясним, куда белорусы поедут проводить уикенды этим летом.

В 2025 году конгресс смог задать высокую планку. Более полусотни компаний из четырех стран, свыше трех с половиной тысяч гостей, 26 спикеров и почти 700 профессионалов в отрасли. В 2026-м масштаб еще внушительнее. Расширенная экспозиция, калейдоскоп мастер-классов и деловых встреч. В центре внимания темы, которые кормят индустрию от пищевой безопасности до обучения персонала и возрождения рецептов в белорусской национальной кухне.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси: "Для нас это очень немаловажно - это площадка, где мы можем обменяться мнениями с коллегами, узнать основные тренды, они познакомят нас со своими ключевыми направлениями деятельности. Мы узнаем то, что нам необходимо делать, во что погружаться. Для нас всегда это очень важная обратная связь с российскими коллегами в работе. Мы обсудим в рамках данного мероприятия и наши совместные треки по Союзному государству с российскими коллегами. Запланированы встречи и с Министерством экономического развития Российской Федерации, встречи с нашими визави из Москвы и Санкт-Петербурга, людьми, которые ответственны за принятие решений в сфере туризма".

Национальное агентство по туризму, с января работающее в новом статусе, уже присматривает места для будущих кластеров там, где турпоток стабилен. В приоритете - санатории, агроусадьбы и пока еще тихие берега Немана, готовые открыться для гостей. Беларусь прочно держится в топ-50 самых посещаемых стран мира. А задача следующей пятилетки - превратить туризм в экономический локомотив. И цифры уже радуют. Экспорт туруслуг за 10 месяцев прошлого года подскочил на 44 %.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси: "В качестве перспективных направлений развития отечественной туристической сферы, по мнению респондентов, выступают такие направления, как лечебно-оздоровительный туризм, агроэкотуризм, культурно-образовательный туризм, военно-исторический туризм, активный спортивный туризм".

Цифровизация, растущая гостиничная сеть и новые союзные маршруты – приоритеты развития отрасли на пятилетку. Только за полтора года Беларусь и российские регионы от Камчатки до Дагестана заключили около двух десятков соглашений. А на полях нынешнего конгресса обязательно появятся новые подписи, которые скрепят наше союзное туристическое партнерство.

Сегодня в Совете Республики обсудили одно из приоритетных направлений - патриотический туризм.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России: "Вот такая связь, которая сегодня прозвучала. В ходе круглого стола она была посвящена скорбной памяти, но очень важной на сегодняшний день. Это память о жертвах геноцида советского народа, тем более в преддверии 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида.

И музейные мемориальные комплексы Республики Беларусь (были представители Хатыни, Могилева, Гомеля) говорили об уже налаженных связях".

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Брестская крепость, конечно, интенсивно развивается в последние десятилетия. В этом огромную роль играют проекты Союзного государства. У нас сейчас на территории мемориала действует пять новых музеев. И в прошлом году уже мы приняли 723 тысячи посетителей, в мемориале проведено почти 14 тысяч групп, и что особенно приятно отметить, около половины - туристы из России".