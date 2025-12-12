Главные ориентиры на пятилетку обсудили на съезде ФПБ и выбрали делегатов на ВНС

Доходы людей, социальные гарантии и обеспечение жильем. Программу социально-экономического развития на новую пятилетку сегодня детально рассмотрели на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, а также выбрали делегатов на Всебелорусское народное собрание.

В пятилетнем плане задания напряженные - и по зарплатам, и по инвестициям. Рост ВВП почти на 16 %, экспорта и доходов - в 1,2 раза, инвестиций - почти на 17 %. Но важно за цифрами видеть конкретные задачи, которые решать всем вместе.

Главные ориентиры на пятилетку обсудили на съезде Федерации профсоюзов

Демографическая безопасность, развитие человеческого капитала, создание комфортной среды для жизни, а также ускоренное технологическое развитие и цифровая трансформация. Главные ориентиры на пятилетку обсудили сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Кстати Программа социально-экономического развития до 2030 года будет приниматься на следующей неделе на Всебелорусском народном собрании. 80 делегатов на ВНС от профсоюзов.

Профсоюзы остаются на страже интересов простого человека

Профсоюзы всегда были и остаются на страже интересов простого человека, защищают его права с учетом всех экономических вызовов. Принимали участие и в разработке плана развития страны на пять лет вперед.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Очень приятно, что многие вопросы учтены в Программе социально-экономического развития. Они влияют на человека труда, на его благосостояние, на его рост, его заработные платы, социальные гарантии и многие другие аспекты. Республика Беларусь находится в том положении, когда появляются работники, которые индивидуально работают с нанимателем и не привязаны к какому-то коллективу. И здесь важно таких работников охватить вниманием, чтобы не нарушалось их право на труд, социальную поддержку и многое другое".

Сегодня ряды делегатов от Федерации пополнились. Главу Администрации Президента представило Могилевское областное объединение профсоюзов, а председателя правления Нацбанка - Минское городское. Их кандидатуры поддержали. Значит, все вместе будут работать над решением задач пятилетки. А их немало.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Один из сложных разделов программы - сильные регионы или уникальность каждого региона. Вроде у нас небольшая страна, компактная, но, тем не менее, определенные региональные различия имеются и в размещении производительных сил, и в приоритетах регионов. Поэтому очень важно здесь соблюсти баланс и понять, что мы все учли так, как надо".

Пятилетнюю программу делегаты обсуждают в трудовых коллективах

Сейчас пятилетнюю программу активно обсуждают делегаты в трудовых коллективах во всех регионах страны. Уже на сегодня более тысячи предметных обращений. Тема номер один - рабочие места в глубинке. Спрашивают, например, будет ли продолжена инициатива "Один район - один проект", так как новые производства - это новое дыхание небольших городов и сельских населенных пунктов. И сегодня они отрабатываются, поэтому какие-то корректировки возможны в программе.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Эта мысль проходит красной нитью - технологическая независимость, технологический суверенитет, импортоопережение. Точка напряжения - промышленность. Ситуация тоже непростая. Экспортные рынки сложные: и наши традиционные, и рынки дальней дуги. На новый рынок без комплексного решения, без предоставления полного объема сервиса пробиться сегодня невозможно. Это для нас будет серьезным вызовом и в разделе "экспорт будущей пятилетки" доля дальней дуги, которая сегодня составляет примерно 20-22 %, должна быть увеличена на 10 пунктов, то есть опережающими темпами по сравнению со средними показателями экспорта по другим странам, по нашим традиционным рынкам, на которых мы должны остаться".

Без инноваций невозможен качественный скачок в экономике

Да, конкуренция растет и на рынке России, и Евразийского союза. И несмотря на то, что наши товары там хорошо знают, и продажи все пять нынешних лет были высокими, сейчас за каждый контракт нужно бороться. Поэтому тематика технологического суверенитета, новых промышленных предприятий актуальна сегодня и будет таковой завтра. Потому что без инноваций, без собственных научно-технических разработок и внедрения их в производство очень сложно рассчитывать на качественный скачок в экономике.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Очень часто эта тема звучит в последнее время. Где бы глава государства ни бывал, где бы ни проводил совещание, будь то Академия наук или промышленное предприятие, все время звучит тема инноваций, развития, технологий и так далее. На самом деле у нас все, если не все, то очень многое для этого, нужно просто собрать это все в единый кулак и всей страной работать на технологический прорыв".

Рост зарплат важно подкреплять производительностью труда