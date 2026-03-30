Главред Baltnews Стариков: США испытывают дефицит удобрения

Знаете, что общего у Дональда Трампа, Александра Лукашенко и американского эмиссара Джона Коула, который год назад даже не знал, где находится Беларусь на карте? Их объединила экономическая целесообразность. Оказывается, американским фермерам позарез нужен белорусский калий.

Давайте вспомним, как нас уверяли, что белорусский калий - это "кровь режима", которую нужно перекрыть. Литва, воодушевленная этим лозунгом и поддержкой Брюсселя, с таким энтузиазмом закрутила гайки, что оставила порт Клайпеды с носом. Вернее, с пустым причалом.

Реальность, как это часто бывает, оказалась совсем иной. Почти такой же болезненной, как недавнее признание Литвы, что политика в отношении Китая из-за тайваньского вопроса была ошибочной.

Пустые порты и миллиарды в никуда

Пока Литва играла в геополитику и теряла около миллиарда долларов в год, поезда с белорусским калием просто поехали в российские порты: в Усть-Лугу и Петербург. Получается, чтобы наказать Минск, нужно было сделать так, чтобы Москва заработала еще больше. Гениально, правда?

Итог санкционной политики такой: Беларуськалий жив, российские порты считают дополнительную прибыль, а Литва осталась с арбитражным иском на 12 млрд евро. И тут на сцену выходит спецпосланник Трампа Джон Коул. Он сказал Вильнюсу и обозначил простую вещь: "Ребят, хватит игр в "санкции". Садитесь за стол переговоров, открывайте дорогу калию, потому что он нужен нам, Америке".

Литва попала в классическую ловушку. Американский хозяин дает команду, а европейские партнеры, которые еще не сняли свои санкции, говорят, что нельзя. Это называется "попасть под раздачу". Вашингтон просто хочет дешевые удобрения для своего сельского хозяйства и снижения напряженности. Литва говорит о неких политических требованиях как условиях. Но понять, что именно, не так уж и просто. Обратим внимание на цифры. До 2022 года транзит белорусского калия через Литву составлял треть (!) оборота порта Клайпеды. Более 10 млн т в год. Сейчас - около 2 %, и это в основном жирки да масла, которые не попали под санкции. Клайпеда сегодня почти как призрак прошлого.

На рынке - кризис удобрений

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"США испытывают дефицит удобрения, из-за чего стремительно растут уже планируемые издержки посевной кампании. Некоторые соседи вообще отказались от посевной - об этом уже анонсировала Эстония. И в целом кризис на рынке удобрений, не только калийных, но и азотных, фосфатных оформляется все более выпукло, все более явственно, и он будет множественно масштабироваться. Это большая проблема для глобальной продовольственной безопасности, и для цен на рынках продуктов питания. Сельское хозяйство, и в частности, животноводство, сильно зависит от удобрений: кормовые культуры нуждаются в азоте, фосфатных и калийных удобрениях".

Пустые порты и железнодорожные убытки

Литовские железные дороги из прибыльной структуры превратились в убыточную лавочку, которую правительство вынуждено докармливать из бюджета. Чтобы не утонуть, они получили от государства 367 млн евро кредитов за 4 года. Перевозчики, экспедиторы - все в минусе. А Беларусь? Продолжает продавать калий. Только теперь через Россию.

Вильнюс думал наказать соседа, а наказал карманы собственных граждан. И теперь Коул приезжает и говорит: "Ребята, давайте вернемся к деньгам, а не к вашим политическим фантазиям". Представьте лицо литовского политика, который объясняет своим избирателям, что они потеряли миллиарды евро и статус транзитного хаба только ради того, чтобы... Чтобы что? Чтобы российские порты стали еще богаче? Предложение Коула - это констатация: либо вы включаете голову и начинаете разговаривать с Минском, либо остаетесь у разбитого корыта. И тут даже не столько политика, сколько чистая математика. Задумка была феерическая - придушить Беларуськалий, чтобы Минск задыхался. А вышло ровно наоборот. Россия радостно подхватила транзит, заработала миллиарды. Клайпедский порт недосчитался своих миллионов, Железные дороги Литвы - своих. Америка просто сняла розовые очки и вспомнила, что такое рыночная экономика. Европа, и особенно Литва, пока нет. Когда начинаешь бизнес путать со странными ценностями модной повестки, бизнес заканчивается.

У Вильнюса тяжелая ситуация. С одной стороны, если открыть дорогу - это признать провал санкций и своей внешней политики последних лет. С другой стороны, если не открыть - порты останутся пустыми и карманы тоже. И еще США будут недовольны. Можно потерять поддержку Вашингтона.