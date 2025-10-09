Голос молодежи Беларуси и России - Международный форум молодых парламентариев проходит в Минске

Голос молодежи Беларуси и России сегодня звучит на площадке форума молодых парламентариев. Он стартовал сегодня в столице и собрал ребят из всех областных центров Беларуси и городов России - Калининграда, Севастополя, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Сегодня прошли дискуссии на тему молодежных инициатив в местном управлении. Говорили о проектах, которые уже реализованы, и о том, что предстоит. Дарья Рачко с подробностями.

Они не ждут, пока за них решат, они предлагают, организуют и реализуют то, что точно отличает современную молодежь. Этот форум - их инициатива. Власти услышали. Сотня инициативных ребят, которые представляют местное самоуправление из регионов Беларуси и России, - сегодня в Минске.

Юлия Кунаховец, зампредседателя Молодежного совета при Минском городском совете депутатов:

"Можем привнести какие-то идеи для реализации наших инициатив с лучшей стороны. Где-то быстрее, где-то эффективнее, где-то на самом деле качественнее, чтобы это было действительно нужно и важно для молодого поколения".

Нашу молодежь сегодня интересует абсолютно все: будущее образования, развитие городского транспорта, цифровизация здравоохранения, предпринимательство, блогосфера и волонтерство. Наш пример: "Минская смена", "100 идей для Беларуси" - площадки, где дают жизнь самым смелым и интересным проектам.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

"Молодежный совет при городском совете - это ребята, которые прежде всего неравнодушны к жизни города, к людям, которые здесь проживают. Проекты, которые предлагаются для реализации совместно с местной властью, администрациями районных наших, это проекты от жизни".

Вадим Белоусов, председатель комиссии по вопросам спорта и туризма Молодежного совета при Совете Республики Национальности собрания Беларуси:

"На протяжении года мы провели три товарищеских спарринга футбольных. Организовывали квесты спортивные среди молодежи, направленные на развитие физических качеств, быстроты, воли".

Идеи парламентариев ложатся в основу молодежной политики наших стран, где всегда будет место патриотизму, культуре, истории, - и это, конечно, объединяет. В этом году молодежь Минска и Нижнего Новгорода подписали соглашение - и как результат - площадка в столице. Это далеко не единственный пример нашего сотрудничества.

Елена Андронова, руководитель аппарата городской Думы Нижнего Новгорода (Россия):

"Молодежная палата Нижнего существует уже 13 лет. За это время было сделано более 50 серьезных проектов. Мы работаем, так скажем, на защиту грантов, проводим также международные форумы".

А еще объединяет нас правда. В то время, когда информационные технологии захватывают мир и из потока новостей - далеко не всегда достоверных, а порой и выдуманных - необходимо быть всегда на чеку и доверять проверенным источникам. И в этом у наших стран есть опыт. Год назад в Беларуси создали "Первый информационный" канал, который вещает каждый час, чтобы максимально оперативно, правдиво и объективно освещать актуальные события.

Алексей Филимонов, председатель Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода (Россия):

"У нас крупные каналы в Telegram, "ВКонтакте". Кроме социальных сетей, молодым парламентариям очень содействуют государственные телевизионные компании, радиокомпании".

Стефания-Виталия Винничек, зампредседателя Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

"Здесь, в Белтелерадиокомпании, мы придумаем стратегическое решение о том, каким мы видим белорусское телевидение через 20-30 лет, о том, как трансформировать и найти баланс между интернет-связью, интернет-коммуникаций и телевидением. И все-таки, какой он портрет цифровой молодежи ХХI века".

Молодые парламентарии работали сразу на нескольких локациях по пяти направлениям. Одна из секций образования и наука - на МАЗе. Здесь производят грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику. Работают по последним технологиям. Нередко там встретишь молодежь, которая трудится в рамках студенческих отрядов. Белорусский гигант впечатляет.