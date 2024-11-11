Головченко: Белорусские вузы готовят недостаточное количество инженеров для предприятий

Белорусские вузы готовят недостаточное количество инженеров для предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил премьер Роман Головченко на совещании в БНТУ с руководителями крупных предприятий.

Пока набор на технические специальности ниже потребностей экономики. О проблемах с подбором квалифицированных инженерных кадров постоянно говорят на производствах. В 2023 году на инженерные специальности зачислено 16 с небольшим тысяч абитуриентов. На 2027-й заказ составлял 21,5 тыс. человек. То есть реальный сектор может недополучить около 5 тыс. молодых инженеров.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"При посещении промышленных предприятий мы должны отслеживать и своевременно реагировать на изменения в запросах непосредственно самих молодых людей, которые готовятся или уже становятся инженерами. У них гораздо быстрее развивается спрос на самостоятельное творчество, на свободу работы, на активное использование дистанционных методов обучения и так далее. Поэтому наша система подготовки кадров, в частности высшего образования, должна отслеживать эти тенденции для того, чтобы мы не разорвали связь между запросами наших молодых людей и тем, что мы им предлагаем в сфере высшего образования".