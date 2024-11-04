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Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства

Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства

Учреждена медиакомпания Союзного государства. Об этом журналистам по итогам заседания Совета Министров Союзного государства заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня учреждена медиакомпания Союзного государства, утвержден ее устав и состав наблюдательного совета. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента, нацеленного на популяризацию союзного строительства, пропаганду его достижений, освещение основных событий, в том числе на сторонних телеканалах и информационных площадках", - сказал Роман Головченко.

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Как отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, ведется формирование общего информационного пространства. "Медиахолдинг Союзного государства должен дать интересный контент для наших людей, для молодежи, расширить информирование о практических результатах интеграции в интересах каждого гражданина", - подчеркнул он.

Союзное государствоРоман Головченко

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