Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства

"Сегодня учреждена медиакомпания Союзного государства, утвержден ее устав и состав наблюдательного совета. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента, нацеленного на популяризацию союзного строительства, пропаганду его достижений, освещение основных событий, в том числе на сторонних телеканалах и информационных площадках", - сказал Роман Головченко.