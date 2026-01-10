3.68 BYN
"Горячий лед - 2026": трековые гонки собрали любителей экстрима
Непогода, сильный ветер и снег никак не сдвинули планы белорусских гонщиков. Легендарные трековые гонки "Горячий лед" собрали в Минском районе опытных и молодых пилотов из всех регионов страны.
Отметим, что работы по подготовке трассы велись накануне до позднего вечера. Вся дистанция расчищалась специальной техникой. Однако, как признались сами участники и организаторы, такую погоду и снег они ждали очень давно, ведь соскучились по действительно зимним этапам гонок, так как до этого "Горячий лед" всегда проводился безо льда и снега под колесами.
Анатолий Шевченко, организатор соревнований:
"Мы мечтали о такой погоде, потому что много лет у нас не получалось провести зимние ледовые гонки со снегом. Часто они проходили в грязи. Местами был снег, лужи, лед. Все гонщики благодарят такую погоду. Пришлось проделать огромную работу. Руководство и администрация приложили все силы для того, чтобы подготовить трассу к соревнованиям".
Такая погода, мороз и снег не испугали действительно ярых любителей гонок.