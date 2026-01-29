3.74 BYN
Госпрограмма "Туризм": каковы планы отрасли на пятилетку
Реализация туристического потенциала - один из семи приоритетов принятой Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. В текущей пятилетке в стране планируют увеличить число туристических поездок до 31 млн в год. Кроме того, главные достопримечательности Беларуси свяжет единый маршрут, а также улучшится транспортное сообщение, будут модернизированы объекты размещения в небольших городах.
Беларусь входит в топ-50 самых посещаемых туристами государств. С начала года около 8 тыс. иностранцев прибыли по безвизу. Большинство путешественников - из соседних Литвы, Латвии и Польши.
Несмотря на туристическую привлекательность, есть вопросы, которые требуют доработки: придорожный сервис, транспортное сообщение, а также объекты размещения в небольших городах.
Задача текущей пятилетки - сделать туризм экономическим продуктом и драйвером для развития регионов. Главные акценты - в Госпрограмме. Реализуют около 130 инфраструктурных проектов: реконструкция, возведение новых и отстройка действующих объектов.
В пятилетку модернизируют и расширят номерной фонд санаторно-курортных и оздоровительных организаций не менее чем на 30 %. Внимание уделят райцентрам. Также остро стоит кадровый вопрос.
Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:
"Так как туризм объявлен национальным экономическим приоритетом, нам необходимо, чтобы в эту индустрию приходили специалисты, которые не только владеют иностранными языками, но также являются специалистами в области исторических знаний, культуры края, чтобы могли обеспечить высокий стандарт гостеприимства, который закреплен в последних нормативных документах".
С начала года главные в туротрасли - Национальное агентство по туризму. Модель управления закрепил законопроект, принятый Палатой представителей. Также вводится понятие "национальный турмаршрут". Появятся новые зоны отдыха и туры, которые свяжут регионы.
Ольга Степусь, член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
"Законопроект и программа создают базу для обновления туристической инфраструктуры, средств размещения, пляжей, маршрутов, сервисов. Параллельно реализуется и цифровая трансформация отрасли. Создается государственная информационная система "Туризм", которая объединит онлайн-сервисы, цифровую навигацию и реестр в единую экосистему".
Удвоить вклад туризма в экономику страны в ближайшее пятилетие - задача-минимум. Поэтому для реализации нужно и активное участие бизнеса. Для этого обновляют механизмы поддержки инвесторов, которые готовы развивать сферу. Например, с начала года действуют льготы по налогу на прибыль.
Артем Коваленко, начальник главного управления Министерства экономики Беларуси:
"В текущем году правительство запустило кредитный продукт, который предлагает весьма комфортные условия: ставка 6 % годовых на срок до 7 лет при общем сроке кредитования до 10 лет. Это весомая поддержка для инвесторов, которые приняли решение построить либо модернизировать средства размещения, либо создавать современные коллективные средства размещения, такие как кемпинги и глэмпинги".
Сегодня важно показать, на что способна Беларусь, не только на бумаге. На повестке - вопрос создания сильного бренда - это, в том числе, инструмент продвижения имиджа страны на международной арене, несмотря на попытки ее изоляции.