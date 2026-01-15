3.71 BYN
Готовы задействовать резервные теплоисточники - как морозные дни переживают регионы Беларуси
Экстремально низкий минус испытывает на прочность всех: и людей, и коммуникации, и животных. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Стоит отметить, что для нашей страны уже не в новинку температурный разброс.
И если где-то минус 30, то в другом месте может быть вполне комфортно.
Арктическое дыхание зимы ощутила на себе и Витебская область. Минувшей ночью холоднее всего на севере страны было в Оршанском районе. Там столбик термометра опустился до минус 27 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, это еще не предел. Поэтому готовность максимальная.
Энергетики работают в усиленном режиме
В режиме онлайн обстановку круглосуточно мониторят энергетики. С экстремальным похолоданием усилен контроль за работой оборудования подстанций, линий электропередачи и котельных.
Мини-ТЭЦ "Восточная" обеспечивает теплом и горячей водой треть потребителей областного центра. Все котлы в настоящее время работают в штатном режиме. В случае понижения температуры готовы задействовать резервные теплоисточники.
Глеб Маханов, начальник мини-тэц "Восточная" филиала "Витебские тепловые сети" РУП "Витебскэнерго":
"В работе у нас находится четыре паровых котла и три водонагревательных. Опробовано резервное оборудование станции. В случае необходимости мы можем включить его в работу дополнительно. В настоящий момент удерживаем все параметры. Температура подаваемой в город воды 93 градуса Цельсия".
Виктор Киров, директор филиала "Витебские тепловые сети" РУП "Витебскэнерго":
"Сформированы у нас резервные аварийные бригады. В случае внештатной ситуации мы реагируем незамедлительно. Работаем в тесной связке с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям и организаций коммунальных форм собственности".
Мощности котлов загружены на 70 %. Этого достаточно для обеспечения комфортной температуры воздуха в жилых домах, на предприятиях и в социальных учреждениях. В детском саду номер 72 тепло, как и прежде. Повлияли морозы разве что на распорядок дня - от прогулок на свежем воздухе временно пришлось отказаться.
Ирина Шаура, директор детского сада № 72 г. Витебска "Вяселка":
"Морозы совсем нам не добавили дискомфорта. Температура в учреждении соответствует нормам санитарно-эпидемиологическим. Ежедневно контролируется со стороны руководителей и воспитателей. Установлен датчик, который реагирует на уличную температуру и в соответствии с ней регулирует температуру в учреждении образования".
Помощь пожилым в период холодов
В такой мороз особое внимание пожилым людям, в первую очередь тем, кто живет один и с трудом выходит из дома. Помогают с лекарствами и продуктами. Ирина Храновская навещает 95-летнюю Веру Григорьевну Маслову - ветерана труда, труженицу тыла. В годы Великой Отечественной войны она работала животноводом, за самоотверженный труд награждена орденами и медалями СССР. Сегодня помощь соцслужб для нее - жизненная необходимость.
Ирина Храновская, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Щучинского района:
"Надо и продукты принести. Кому-то еще и дрова, тем, кто живет в частном секторе, снег почистить, убрать и помочь. Теперь такие погодные условия - очень тяжело людям добраться к магазинам за продуктами, и нужно помогать".
Вера Маслова, ветеран труда:
"Когда нужны таблетки, я сама не могу идти в больницу выписывать, она ходит выписывать, покупает и приносит мне домой, также продукты, что ей скажу, никогда не откажет".
Внимание животноводству
В условиях устойчивого минуса в особой заботе нуждаются и животные. В хозяйствах Гродненской области заранее подготовились к зимнему периоду. В "Демброво" утеплили животноводческие помещения, окна и двери, проверили инженерные коммуникации и системы поения. С понижением температуры в хозяйстве корректируют рацион животных, молодняку регулярно обновляют подстилку.
Виталий Кунец, главный зоотехник ОАО "Демброво":
"Мы стараемся выдерживать подстилку маленьких телят не менее 30 см. При наступлении холодов мы увеличиваем схему выпойки на 15 %. С наступлением холодов маленький теленок часть молока забирает на обогрев своего организма. Чтобы не потерять в привесе, мы увеличиваем выпойку молока и добавляем сухой концентрат, которым их выкармливаем".
Холодная погода сохранится до конца недели
Синоптики прогнозируют морозную погоду как минимум до конца недели. Этой ночью температура воздуха вновь начнет падать - вплоть до экстремальных минус 30.