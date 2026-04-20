График и безопасность: посещение кладбищ в зонах отселения на Радуницу будет проходить по правилам
Информация для тех, кто на Радуницу будет посещать кладбища на отселенных территориях Беларуси.
20 и 21 апреля в зонах отчуждения и отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, проезд к кладбищам разрешен без пропусков. При этом обязательна регистрация на КПП. Время пребывания - с 8:00 до 17:00 и исключительно для посещения и благоустройства кладбищ. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность, документы на транспорт.
Нужно учитывать и особенности посещения мест захоронений на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, находящихся в пограничной зоне. Въезд на территорию заповедника только через КПП по пути следования. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении родителей либо лиц их заменяющих.
Василий Шабловский, замначальника главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома:
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, посещающим территорию Полесского государственного радиационного заповедника, необходимо заблаговременно получить пропуска в органах пограничной службы. Категорически запрещается отклоняться от маршрута, заходить в остатки строений, разжигать костры, сжигать мусор. Желательно пользоваться при работах по уборке захоронений марлевыми перчатками, по окончании работ одежду вытряхнуть, осуществить мойку транспортного средства".
Особый порядок проезда будет действовать и в Наровлянском районе. Побывать на гражданских кладбищах на территориях радиактивного загрязнения можно 21 апреля с 10:00 до 15:00.