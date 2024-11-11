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График работы каких автобусных маршрутов в Минске изменится в первые дни после Нового года
График работы городских автобусов в Минске изменится в период с 1 по 11 января 2025 года. В первые дни нового года, а именно 1, 2, 6 и 7 января, общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 января - по графику пятницы. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ГП "Минсктранс".
В связи с изменениями в работе крупных торговых предприятий города на некоторых автобусных маршрутах будут введены корректировки. Так, 1 января будет отменено движение автобусов по маршрутам № 83Э, 76Э, 114С и 151С. Кроме того, сократится количество автобусов на маршрутах № 130 и № 140. Вместо этого будет организована работа автобуса по маршруту № 134С. 2 января также не будут работать маршруты № 114С, а маршрут № 134С будет курсировать как обычно.
6 января отменяются маршруты № 83Э, 76Э и 114С, а на маршрутах № 130 и № 140 количество подвижного состава будет сокращено. Маршрут № 151С будет работать по графику буднего дня, а автобус № 134С выйдет на линию.
Эти меры связаны с изменением режимов работы торговых предприятий, и пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом новых условий.
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