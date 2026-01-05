3.71 BYN
Грант Президента Беларуси получил один проектов образовательной направленности в ведущем вузе страны
От работы каждого белоруса зависит успешное развитие страны в разных отраслях и сферах. Так, гранты Президента Беларуси назначены 42 специалистам в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики.
Особое внимание уделено разработке и внедрению в образовательный процесс концепций, направленных на развитие инклюзивной культуры. Именно об этом проект старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии Института инклюзивного образования БГПУ Татьяны Чигирь.
Татьяна Константиновна в педагогике давно - 31 год профессионального стажа. Безусловно, главное в любом проекте - это практикориентированность, тем более в сфере образования.
Татьяна Чигирь: "Видела, что иногда учащиеся испытывают сложности либо неловкость при общении с детьми с особенностями психофизического развития. Но это часто связано с тем, что они просто не знают, как подойти, как спросить. И вот это вызывает стеснение, затруднение. И когда ты даешь знания, это не становится проблемой, а наоборот, хочется это воплотить в жизнь, помогать и реализовывать".
Проект под названием "Основы инклюзивной культуры" уже прошел апробацию на базе 16 учреждений образования по всей стране. В дальнейшем планируется утвердить программу факультативных занятий, чтобы учащиеся могли изучать этот материал на практике, особенно в классах интегрированного обучения и воспитания.
"Суть проекта заключается в разработке программы факультативных занятий, рабочей тетради для факультативных занятий и методических рекомендаций для педагогических работников, как работать с этой рабочей тетрадью. Факультатив предусмотрен для учащихся 5-6 классов. Культура не формируется мгновенно. Ее формируют, воспитывают", - рассказала Татьяна Чигирь.
Ольга Бураш, учитель начальных классов средней школы № 18 г. Пинска: "Проекты инклюзивной направленности в наше время очень важны, так как детей с интеллектуальной недостаточностью становится больше, поэтому мы должны знать, как с ними сотрудничать не только как педагоги, но и как друзья. Важно, что проект привлек и молодое поколение учителей нашей страны, ведь опыт старших наставников - это вклад в будущее".
Гранты главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки значимости проектов для экономики и социальной сферы. К слову, сотрудники БГПУ уже не первый год в списке соискателей гранта.