Гродненские энергетики обеспечивают надежность теплоснабжения в период морозов

Понижение температуры воздуха стало проверкой надежности систем тепло- и электроснабжения в белорусских регионах. Для устойчивой работы в морозный период гродненские энергетики скорректировали температурные и гидравлические режимы.

Геннадий Купраш, директор филиала "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго":

"Мы работаем штатно, без каких-либо аварийных ситуаций на данный момент. Все параметры выдерживаются в соответствии с режимными картами. Надежность системы обусловлена ее правильной подготовкой. Проведен ряд организационно-технических мероприятий по подготовке тепловых сетей. В первую очередь это плановая диагностика трубопроводов и проведение гидравлических испытаний".

Особое внимание в период морозов уделяется готовности персонала к оперативному реагированию. В Гродно дежурят бригады энергетиков с необходимой техникой, инструментом и средствами защиты.

Евгений Кузнецов, заместитель главного инженера филиала "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго":

"В связи с понижением температуры наружного воздуха, все наши службы переведены в усиленный режим работы. Бригады в любую минуту, 24/7, готовы выехать для решения внештатных ситуаций, которые возникают в тепловых сетях как потребителей Гродно, так и теплосетей, находящихся на балансе филиала".