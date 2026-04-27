"Гродненский стеклозавод": какую роль играют женщины в развитии предприятия

Современное производство и сотни специалистов, от которых зависит качество продукции. На Гродненском стеклозаводе значительную роль играют женщины.

Узнали, как развивается предприятие и от кого зависит результат.

Традиции и развитие производства

Почти 30 лет на Гродненском стеклозаводе трудится Евгения Крокос. В трудовой книжке - всего одна запись. Сегодня она начальник склада готовой продукции и отвечает за приемку, учет и отгрузку стеклотары, которая поступает на предприятие круглосуточно.

Евгения Крокос, начальник склада готовой продукции ОАО "Гродненский стеклозавод":

"На первом этапе продукция проходит контроль качества: сотрудники ОТК проверяют, чтобы не было браков. Затем продукция пропускается через линии, где упаковывается и после этого поступает на склад, где кладовщики принимают ее, расставляют и готовят партии для отгрузки".

Сегодня предприятие - это около тысячи сотрудников и порядка 100 наименований продукции. Суточный объем производства достигает 700 тыс. единиц стеклотары. За последние годы в модернизацию вложено около 250 млн рублей. Ключевым этапом стал запуск новой производственной площадки "Аульс".

Михаил Луговцов, гендиректор ОАО "Гродненский стеклозавод":

"С 2023 года мы увеличили объемы производства на 50 %. Результаты работы сейчас очень хорошие: за 2025 год мы выпустили более 550 млн штук бутылок и банок. Основной рынок у нас внутренний - 80 %, порядка 20 % мы отгружаем в Россию, а также Армению и Грузию".

Рост объемов требует и высокого уровня контроля качества продукции.

Современное производство на стеклозаводе во многом автоматизировано, однако ключевую роль по-прежнему играет человек. Именно специалисты контролируют каждый этап - от сырья до готовой продукции.

Женщины здесь работают на всех участках: от производственных линий до лабораторий и складов. Осваивают новые технологии, быстро адаптируются к изменениям и обеспечивают стабильную работу предприятия.

Светлана Супрун, мастер склада готовой продукции ОАО "Гродненский стеклозавод":

"Мы подстраиваемся под новые тенденции, быстро учимся - отрасль развивается очень динамично. От моей работы зависит, какую продукцию получит покупатель. Мы стараемся, чтобы это было всегда на высшем уровне".