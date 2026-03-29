Гродно готовится принять XV Республиканский фестиваль национальных культур

Гродно готовится принять летом юбилейный, XV Республиканский фестиваль национальных культур. 5 и 6 июня город станет площадкой дружбы и единства для участников, представляющих 42 национальности.

Самая многочисленная делегация из Минска познакомит гостей с традициями 26 национальных культур. В программе - концерты, выставки и мастер-классы, национальные гастрономические площадки.

Гродно подарит гостям и жителям города особую атмосферу дружбы и единства, когда все становятся одной большой семьей.