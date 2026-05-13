3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Гродно примет VI Форум медийного сообщества Беларуси
14 мая в Гродно стартует VI Форум медийного сообщества Беларуси. Масштабная площадка объединит представителей республиканских и региональных СМИ, блогосферы, идеологической вертикали и экспертов в сфере массовых коммуникаций.
Главная тема нынешнегофорума - "Современные медиа: смыслы или белый шум". В программе - пленарное заседание, профессиональные дискуссии, открытый микрофон и встречи журналистского сообщества.
Лилия Левкович, начальник отдела оперативной информации редакции "Лидамедиакомпания":
"Ежегодно проводить Форум медийного сообщества в разных городах Беларуси стало уже доброй традицией. Тысячи ведущих журналистов страны собираются вместе, чтобы получить ответы на различные вопросы, определить курс. Подобные площадки дарят интересные встречи с коллегами и позволяют обменяться профессиональным опытом. Я буду принимать участие в таком медиафоруме впервые. Думаю, встреча будет очень интересной и полезной".
Одним из центральных событий форума станет церемония награждения победителей XXII Национального конкурса "Золотая Литера".