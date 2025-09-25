Группа дружбы с Беларусью создана в Конгрессе Мексики

Беларусь и Мексика заинтересованы в укреплении парламентского диалога для более активного взаимодействия в самых разных направлениях - от социальных и гуманитарных до промышленности.



В Мехико создана Группа дружбы Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов с Беларусью. Народные избранники намерены вместе продвигать государственные инициативы, создавать законодательную базу для развития сотрудничества. Прорабатывается возможность открытия диппредставительства Беларуси в Мексике и мексиканского у нас.

Педро Васкес Гонсалес, председатель комиссии по международным отношениям парламента Мексиканских Соединенных Штатов: "Это важный шаг. Он знаменует новую эру в наших отношениях. Парламентская дипломатия открывает перед нами возможность сблизиться, несмотря на расстояния, которые нас разделяют, и вместе добиваться общих целей. Мы совместно работаем над тем, чтобы в Мексике было открыто дипломатическое представительство Республики Беларусь. Подчеркиваю, Мексика особенно заинтересована в реализации этой инициативы".