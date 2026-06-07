Гюнеш Абасова: Многие азербайджанские семьи обрели свой второй дом в Беларуси

XV Республиканский фестиваль национальных культур проходит раз в два года с 1996 года. На одном из самых первых праздников побывала певица Гюнеш Абасова, где с родителями представляла азербайджанское объединение. Теперь певицу Гюнеш называют "белорусской дочерью Востока".

"Уже 20 лет я нахожусь на профессиональной сцене и всегда представляю только Республику Беларусь, но никогда не забываю о том, что все-таки я являюсь мостиком дружбы между Беларусью и Азербайджаном. Исполняю всегда песни на белорусском и азербайджанском языках. Это здорово, что в Беларуси живет очень много национальностей. Я знаю много азербайджанских семей, которые живут здесь долгое время и уже обрели свой второй дом в Беларуси", - подчеркнула певица.

Супруг Гюнеш Абасовой родом из Турции. Он футболист и уже 14 лет живет в Беларуси. "Хотя изначально он даже не понимал, где находится Беларусь. Но сейчас он говорит, что это замечательная страна, где можно спокойно жить, творить, работать", - поделилась певица.