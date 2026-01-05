Идеальный крой, натуральная ткань - белорусы высоко ценят качество белорусского текстиля

2025 год стал экспериментальным для белорусской легкой промышленности. Создание капсульной школьной формы для учеников и учителей, расширение географии экспорта белорусской продукции и, конечно, пристальное внимание главы государства к белорусскому текстилю во время Всебелорусского народного собрания.

Мода на свое

Статистика - вещь удивительная. Она говорит на языке цифр, стилистика - вещь еще более уникальная, это способ сказать, кто ты есть, без слов. В прошлом году белорусский текстиль отправился более чем в 30 стран мира. Но сегодня предлагаем взглянуть на эту историю не через отчеты, а через призму стиля, фактуры и выбора. А еще расскажем, почему белорусское точно не сшито белыми нитками.

Чем питаться и во что одеваться - ключевые потребности каждого человека. Однако в современном мире не все государства способны закрыть их самостоятельно. Беларусь, пройдя через непростой период 1990-х годов, сегодня славится как своей пищевой промышленностью, так и легкой. Белорусская продукция легкой промышленности поставляется в 52 страны. Ключевое направление - Россия. Обнадеживающая динамика сохраняется также на рынках Турции, Египта, Индии, Китая и стран СНГ.

Настоящая роскошь - не в модных логотипах. Это идеальный крой, натуральная ткань, в которой телу комфортно в любое время года, а еще осознание, что вещь создана с пониманием дела. Впрочем, определяющий фактор для каждого из нас при выборе одежды - это визуальное "нравится - не нравится". Потому что речь идет о товаре, создающем эмоциональный фон потребителя.

Привезенный из-за границы товар на маркетплейсах может быть дешевле, но зачастую вариант на картинке и вещь в пакете расходятся с представлением об ожидании и реальности. Тактильное ощущение, визуальное восприятие белорусской продукции более выигрышное.