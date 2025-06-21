Идет большая конкуренция между российскими регионами за участие в проекте "Поезд Памяти". Об этом в эфире "Первого информационного" рассказал зампредседателя Совета Федерации России, председатель российского оргкомитета патриотического проекта Константин Косачев.

"Поезд Памяти", по его словам, всегда стартует в Бресте в ночь на 22 июня, и это понятно почему. "Еще одна традиция - он проходит по примерно равному количеству городов в Беларуси и России, хотя маршрут, конечно, год от года меняется. Мы стараемся с российской стороны варьировать, предоставлять новые возможности, - отметил он. - Идет большая конкуренция между российскими регионами, между российскими городами, за мной ходят мои коллеги-сенаторы по поручению своих губернаторов: "Пожалуйста, в следующий раз обязательно к нам".

Константин Косачев:

"В общей сложности российских городов за эти 4 проекта уже примерно два десятка. Неизменные города - это Ленинград, Санкт-Петербург, Москва, Сталинград (нынешний Волгоград), а все остальное варьируется".

2 страны участвовали в первом проекте - Россия и Беларусь, 4 страны - во втором, 8 стран в третьем, все государства СНГ в прошлом году, напомнил председатель российского оргкомитета проекта "Поезд Памяти". "В этот раз - это 15 бывших тогдашних союзных республик. Мы не говорим, что в поезде едут представители соответствующих государств, потому что, увы, не все государства разделяют нашу с вами общую оценку Великой Отечественной войны, к сожалению. Поэтому мы говорим, что они представляют народы соответствующих государств, потому что тогда, 84 или 80 лет назад, все наши народы воевали вместе, не обращая внимания, кто какой национальности, кто откуда", - подчеркнул он.

Константин Косачев:

"И я хотел бы сказать огромные слова благодарности всем тем ребятам, которые, несмотря на сопротивление у них дома, согласились на то, чтобы поехать в этом поезде. Я думаю, что это для них, может быть, первый, но совершенно точно не последний поступок проявления гражданского мужества".