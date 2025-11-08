В выходные ГАИ уделяет повышенное внимание соблюдению ПДД

В выходные дни ГАИ уделяет повышенное внимание предупреждению ДТП. На особом контроле своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение грубых нарушений на дороге как водителями, так и пешеходами. В связи с окончанием школьных каникул инспекторы просят уделить особое внимание безопасной перевозке детей и обязательному использованию световозвращающих элементов.

"Организована масштабная профилактическая отработка аварийно-опасных участков дорог и улиц населенных пунктов, особенно в темное время суток. Задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, применяется негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Повышенное внимание уделено автодорогам Брестской, Витебской и Минской областей, куда для оказания помощи выбыли наряды спецподразделения ДПС "Стрела".

Также в ГАИ напомнили, что пора подготовить автомобиль к зиме и произвести сезонную смену шин. Согласно ПДД, на зимней резине необходимо передвигаться с 1 декабря до 1 марта. В данный период не все типы всесезонных шин можно будет использовать. Универсальный вариант покрышек по-прежнему актуален, но комплект должен быть с определенной маркировкой, где есть горная вершина с тремя пиками и снежинкой, а также буквы "M-S".