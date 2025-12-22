3.71 BYN
Игорь Петришенко рассказал, как СНГ укрепляет свой международный статус и связи
Содружество Независимых Государств активизирует свое международное позиционирование, расширяя взаимодействие с ключевыми партнерами в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Мы здесь всегда выступаем в согласованных позициях, координируем нашу работу. Это есть соответствующие механизмы", - заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, подчеркнув, что основные направления и стратегию развития организации определяет Совет глав государств.
Важным шагом в укреплении международного статуса стало принятие в 2025 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о взаимодействии между ООН и СНГ. Организация также обладает статусом наблюдателя при Генассамблее ООН.
Для углубления внешних связей в СНГ реализуется комплексный подход. "3 сентября была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС. Осуществляется взаимодействие по вопросам об СНГ+. Активно развивается взаимодействие с Евразийским экономическим союзом, где подписаны программные документы, определяющие сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционной сферах. Здесь очень важно, чтобы мы нашли свой формат взаимодействия, в том числе в рамках расширения торгово-экономических отношений с теми странами, с которыми ЕАЭС уже заключил соглашение о свободной торговле", - отметил Игорь Петришенко.
В фокусе внимания также развитие связей с дружественными странами по всему миру. "Африка, Дальняя Дуга, так называемая Азия, все те страны, которые дружественно настроены по отношению к странам Содружества, готовы выстраивать на равноправной взаимоуважительной основе весь спектр взаимодействия", - подчеркнул Игорь Петришенко. Он уточнил, что это сотрудничество охватывает широкий диапазон - от базовых торгово-экономических и инвестиционных проектов до производственной кооперации и гуманитарных обменов.