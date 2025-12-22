Игорь Петришенко рассказал, как СНГ укрепляет свой международный статус и связи

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf24915-90b4-4c43-a5cf-a804b1ff1afc/conversions/73ae6379-36c7-4f21-8216-72795f6b482c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf24915-90b4-4c43-a5cf-a804b1ff1afc/conversions/73ae6379-36c7-4f21-8216-72795f6b482c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf24915-90b4-4c43-a5cf-a804b1ff1afc/conversions/73ae6379-36c7-4f21-8216-72795f6b482c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf24915-90b4-4c43-a5cf-a804b1ff1afc/conversions/73ae6379-36c7-4f21-8216-72795f6b482c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Содружество Независимых Государств активизирует свое международное позиционирование, расширяя взаимодействие с ключевыми партнерами в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Мы здесь всегда выступаем в согласованных позициях, координируем нашу работу. Это есть соответствующие механизмы", - заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, подчеркнув, что основные направления и стратегию развития организации определяет Совет глав государств.

Важным шагом в укреплении международного статуса стало принятие в 2025 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о взаимодействии между ООН и СНГ. Организация также обладает статусом наблюдателя при Генассамблее ООН.

Для углубления внешних связей в СНГ реализуется комплексный подход. "3 сентября была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС. Осуществляется взаимодействие по вопросам об СНГ+. Активно развивается взаимодействие с Евразийским экономическим союзом, где подписаны программные документы, определяющие сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционной сферах. Здесь очень важно, чтобы мы нашли свой формат взаимодействия, в том числе в рамках расширения торгово-экономических отношений с теми странами, с которыми ЕАЭС уже заключил соглашение о свободной торговле", - отметил Игорь Петришенко.