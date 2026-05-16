II Республиканский молодежный форум инвалидов по зрению проходит в Минске

В Минске проходит II Республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Мероприятие стало главной коммуникационной площадкой для тех, кто не привык ограничивать свои возможности. В белорусской столице собрались более 100 участников из всех регионов страны - активные и целеустремленные молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Несмотря на физические ограничения, они живут полной, насыщенной жизнью: получают образование, успешно строят карьеру на ведущих предприятиях, осваивают сложнейшие современные профессии и, конечно, создают семьи и растят детей.

16 мая на пленарном заседании в центре внимания самые актуальные вопросы - от доступного образования и трудоустройства до внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь незрячего человека. Отдельная, очень теплая секция форума посвящена "родительским лайфхакам" - опыту воспитания детей в семьях, где папа или мама имеют инвалидность по зрению.

Мария Арнапольская, участница ІІ Республиканского молодежного форума ОО "БелТИЗ":

"Я приехала из Москвы, занимаюсь развитием молодежного движения во Всероссийском обществе слепых. Для меня лично это в первую очередь обмен опытом, потому что всегда очень важно посмотреть на то, что делают твои коллеги, как они это делают. Если они делают лучше, чем ты, то ты, конечно же, перенимаешь опыт".

Как рассказала председатель центрального правления ОО "БелТИЗ" Ирина Юреня, на сегодняшний день товарищество насчитывает 7850 членов, из которых молодежь оставляет 15 %.

"В основном, конечно, члены нашей организации - это люди в возрасте 60+. Но, тем не менее, вот эти 15 % начинают вести активный образ жизни, начинают понимать, для чего, зачем и как надо жить в этой жизни наравне со всеми остальными", - отметила Ирина Юреня.