Их разработки признаны экспертами - расскажем о самых юных обладателях патентов в Беларуси

Патенты в Беларуси получают не только взрослые инженеры и ученые. Иногда среди авторов оказываются и школьники. Их разработки практичные, доступные и уже признаны экспертами.

Расскажем истории самых юных изобретателей страны.

Дарья Хацкевич - одна из самых юных патентообладателей Беларуси. Еще в 4-м классе школьница разработала "Книгочит". Изобретение помогает расположить книгу перед собой без помощи рук. Проект высоко оценили эксперты Беларуси и России.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8cccda4-c1ae-466d-b168-7518d37805f3/conversions/ad71401e-cc0b-4fae-be59-3f0a7147a91d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8cccda4-c1ae-466d-b168-7518d37805f3/conversions/ad71401e-cc0b-4fae-be59-3f0a7147a91d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8cccda4-c1ae-466d-b168-7518d37805f3/conversions/ad71401e-cc0b-4fae-be59-3f0a7147a91d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8cccda4-c1ae-466d-b168-7518d37805f3/conversions/ad71401e-cc0b-4fae-be59-3f0a7147a91d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Хацкевич, учащаяся СШ № 4 г. Минска:

"Моя мама много читает в метро, ей не очень удобно держаться за поручень и держать книгу, поэтому я решила помочь и сделать подставку для книги".

Кирилл Зельманский начал изобретать благодаря примеру своего папы. К 11 годам у мальчика уже два патента. Его "Помощник безопасного движения" предупреждает о приближающихся средствах персональной мобильности, а улучшенный шифр Цезаря надежно скрывает передаваемую информацию.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3be21da-0f58-4fac-a1eb-5c64ba9ffc70/conversions/ef522749-15a3-4465-91d1-63528a6611fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3be21da-0f58-4fac-a1eb-5c64ba9ffc70/conversions/ef522749-15a3-4465-91d1-63528a6611fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3be21da-0f58-4fac-a1eb-5c64ba9ffc70/conversions/ef522749-15a3-4465-91d1-63528a6611fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3be21da-0f58-4fac-a1eb-5c64ba9ffc70/conversions/ef522749-15a3-4465-91d1-63528a6611fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Зельманский, учащийся гимназии № 2 г. Минска:

"Мне пришла идея про обучающую систему шифрования, когда мы с друзьями на уроке хотели обменяться записками. Мне стало интересно: как сделать так, чтобы учитель не узнал, о чем идет речь. На двух кругах, которые вращаются друг относительно друга, я расположил буквы по частоте встречаемости их в тексте - от самой употребляемой до самой неупотребляемой. Когда буквы были в алфавитном порядке, если расшифровать одну букву, автоматически открывались все другие, а с моим усовершенствованным шифром это не сработает".

В Беларуси получить патент на изобретение можно в любом возрасте - достаточно подать необходимые документы в Национальный центр интеллектуальной собственности, а также оплатить пошлину. После этого специалисты центра проводят полную экспертизу разработки и принимают окончательное решение.

Елена Усачева, первый заместитель гендиректора Национального центра интеллектуальной собственности:

"Пакет документов абсолютно одинаков для всех, различия могут существовать, возможно, только в размере уплачиваемой пошлины в зависимости от той категории лиц, которые к нам приходят с документами. Любой патент - это зарегистрированная монополия. То есть любое лицо, которое получает патент, имеет возможность диктовать условия использования своей разработки на рынке. Он единоличный пользователь, который может своей разработкой распоряжаться и, соответственно, зарабатывать на этом деньги".