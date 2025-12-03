Импортозамещение и эффективность: на Гродненском стеклозаводе заработала новая технологическая линия

К выпуску новой продукции приступили на Гродненском стеклозаводе. Здесь внедрили передовую технологию по одновременному производству разных видов продукции, как того требовал от предприятия Президент Беларуси Александр Лукашенко во время его посещения в апреле 2024 года.

Новинку (или как ее называют стекольщики "чудо") используют при производстве изделий на площадке "Аульс", запущенной в 2023 году. Причем освоили уникальную методику специалисты завода на собственном оборудовании.

Денис Юрченко, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания":

"В мае состоялась китайская выставка, на которой было обозначено, что мы планируем поехать вместе с командой Гродненского стеклозавода в Китай для того, чтобы посмотреть, проанализировать работу чудо-машины, которая одновременно может производить несколько видов разных форм изделий, но с одинаковым весом. Мастерство и умения стеклоделов Гродненского стеклозавода позволили воплотить поставленную задачу в реальную возможность производить два различных по форме изделия".

Михаил Луговцов, гендиректор ОАО "Гродненский стеклозавод":

"На данной производственной площадке при производстве стеклянной тары мы используем порядка 50 % отходов стекла. Для обеспечения себя стеклобоем в 2024 году в рамках программы "Один район - один проект" мы построили собственную линию сортировки, поэтому обеспечиваем в полной мере себя стеклобоем. Данный инвестиционный проект нам позволил сэкономить большое количество ресурсов, которые мы закупаем в России".