Импортозамещение, цифровизация, ИИ - расскажем, что входит в топ-10 разработок НАН Беларуси

Каждый год Национальная академия наук Беларуси делится результатами проделанной работы. Это могут быть разработки в космический отрасли, медицине, сельском хозяйстве.

Но все их объединяет тот факт, что во всех случаях это конкретный продукт, который будет работать на экономику и на благополучие белорусов. Такие разработки побеждают и входят в топ-10.

Топ-10 разработок Академии наук

Одна из белорусских фармкомпаний в 2025 году выпустила на рынок препарат "Габапентин-НАН". Это лекарство, которое помогает справляться с судорогами и сильной нервной болью. Простыми словами, оно успокаивает перевозбужденные нервы в мозге и теле.

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок предприятия "Академфарм":

"Единственный на рынке дженерик, который полностью повторяет профиль оригинального препарата, имеется в виду профиль примесей. Он не только эквивалентен по терапевтическим свойствам, но также еще и по количественным характеристикам, и по профилю примесей".

100-процентный аналог оригинального лекарства, а по показателям экономической выгоды намного его превосходит. Сумма продаж перешагнула отметку в 1 млн рублей. Сейчас препарат регистрируют на пространстве ЕАЭС.

Юрий Микицкий, директор предприятия "Академфарм":

"Препарат, который выходит на рынок, должен быть дешевле оригинала минимум на 30 %. Это нам удается. И "Габапентин-НАН" на сегодняшний момент - один из хороших примеров. В этом году заказ сформирован, программа по сути уже понятна, и мы уверены в том, что мы это все выполним".

В Институте микробиологии до конца пятилетки планируют создать универсальный противоопухолевый препарат, а значит, в итоге он будет лечить от многих видов рака.

Как это работает? У опухолевых клеток есть механизм "бессмертия": они делятся бесконечно и долго живут. Белорусские ученые уже создали вещество, которое "обманывает" эту клетку, встраивается в ее ДНК и заставляет ее быстро стареть и погибать.

Анатолий Зинченко, завлабораторией Института микробиологии НАН Беларуси:

"Мы собираемся провести доклинические испытания нашего вещества, чтобы зарегистрировать его как фармацевтическую субстанцию и затем передать медикам для клинических исследований".

Еще одна разработка уже в сфере искусственного интеллекта. Но недалеко ушла от медицинской темы. Ученые обучили нейросеть из закрытых источников анализировать снимки пациентов, не нарушая врачебной тайны - с полной уверенностью, что эти данные никуда не уйдут.

Вовсю идет цифровизация молочно-товарного комплекса. В НПЦ по механизации и сельскому хозяйству разработали технологию "бесконтактных весов" для коров. Умная камера мгновенно сканирует тело и строит 3D-модель - анализирует объем туловища, ширину спины и другие параметры, а затем по специальным формулам вычисляет точный вес и все нужные замеры.

Евгений Жилич, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

"Мы снижаем трудоемкость именно перевески, что раньше делалось вручную на молочно-товарных фермах и комплексах. А сейчас это все будет дистанционно определяться. То есть необходимость в такой операции, как перевеска животных, будет отпадать. Система устройства будет интегрирована в ранее разработанную систему управления стадом".