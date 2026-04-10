Информационная безопасность подростков в центре внимания: какие меры внедрены в Беларуси

Информационная безопасность подростков оказалась в центре внимания государства. Об этом говорили участники круглого стола, который накануне прошел в Минске. Представители ведомств рассказали о мерах, которые уже внедрены для защиты детей в цифровой среде в нашей стране.

Так, в 2025 году в Беларуси вступили в силу изменения в закон о правах ребенка. Документ предусматривает установку защитного программного обеспечения. Кроме того, родители обязаны проводить разъяснительную работу с детьми об информационной среде. Также в стране принят комплекс мер, охватывающий три ключевых направления.

"Это обучение детей тому, чтобы безопасно проявлять активность в информационной среде, обучение педагогических работников и обучение родителей. Кроме того, большое внимание уделено выявлению деструктивного контента в интернете. И, конечно, большая информационная работа в средствах массовой информации, чтобы все доводить до сведения общественности", - отметила замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси Елена Симакова