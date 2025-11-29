Информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ. Соответствующее постановление Минздрава официально опубликовано 29 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Отметка будет ставиться в виде оттиска штампа фиолетового или черного цвета, заполнять его и заверять подписью будет руководитель организации здравоохранения. Эти организации также будут вносить информацию о группе крови в соответствующий журнал о регистрации таких отметок.