Инновации в образовании - педагоги Минской области приняли участие в конкурсе гуманитарных проектов
Автор:Редакция news.by
Современная авиационная лаборатория, центр для юных метеорологов, сенсорная комната и инклюзивная уличная игровая площадка. Педагоги Минской области представили свои разработки на конкурс гуманитарных проектов.
Компетентное жюри оценивало, как идеи внедрили в образовательный процесс и многостороннее развитие школьников.
Лучшие проекты смогут рассчитывать на финансирование и поддержку для реализации.