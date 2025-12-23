Инновации в образовании - педагоги Минской области приняли участие в конкурсе гуманитарных проектов

Современная авиационная лаборатория, центр для юных метеорологов, сенсорная комната и инклюзивная уличная игровая площадка. Педагоги Минской области представили свои разработки на конкурс гуманитарных проектов.

Компетентное жюри оценивало, как идеи внедрили в образовательный процесс и многостороннее развитие школьников.