Инновационная лаборатория для юных журналистов развернулась в Борисове

Cеминар-практикум для юных журналистов Минской области прошел в Борисове. В инновационной лаборатории "Медиа-Старт", которая развернулась в кадетском училище, студенты и преподаватели факультета журналистики БГУ рассказали об ораторском мастерстве и цифровых платформах.

Школьники познакомились с будущими коллегами и обменялись контактами. А молодых специалистов, которые в этом году пришли в редакции Минской области, посвятили в журналисты.

Сейчас учреждения образования Минской области активно развивают медиа - ученики берут интервью у педагогов, снимают репортажи с местных форумов, рассказывают о школьных акциях.