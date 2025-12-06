3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Инновационная лаборатория для юных журналистов развернулась в Борисове
Cеминар-практикум для юных журналистов Минской области прошел в Борисове. В инновационной лаборатории "Медиа-Старт", которая развернулась в кадетском училище, студенты и преподаватели факультета журналистики БГУ рассказали об ораторском мастерстве и цифровых платформах.
Школьники познакомились с будущими коллегами и обменялись контактами. А молодых специалистов, которые в этом году пришли в редакции Минской области, посвятили в журналисты.
Сейчас учреждения образования Минской области активно развивают медиа - ученики берут интервью у педагогов, снимают репортажи с местных форумов, рассказывают о школьных акциях.
Многие из слушателей уже осенью смогут продолжить обучение в Школе молодого журналиста при факультете БГУ, чтобы через несколько лет вернуться сюда в новом статусе - студентами.