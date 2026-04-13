Инновационное производство, или Как в Полоцком районе воплощают в жизнь масштабные инвестпроекты
Устойчивое развитие регионов - приоритет государственной политики Беларуси. Создание достойных рабочих мест - одна из важных задач. Формула проста: есть перспективы для карьеры, значит, есть желание остаться и создавать семью.
Центром притяжения молодых кадров в деревне Фариново Полоцкого района стало высокотехнологичное производство, которое возвели на заброшенной территории.
Инновационное производство в белорусской глубинке
Завод технологических металлоконструкций в деревне Фариново открыл возможности для более чем 600 человек. Рабочие специальности в цене. Освоить профессию можно с нуля. Предприятие заинтересовано в перспективных кадрах.
Дмитрий Дрожжа начинал трудовой путь мастером. Теперь обязанностей в разы больше - отвечает за участок сборки и сварки металлоконструкций. В просторных цехах современное, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия труда, зарплата, возможность карьерного роста. Все это притягивает на завод в Фариново молодежь, в том числе из городов.
Дмитрий Дрожжа, начальник участка сборки и сварки Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
"Предприятие молодое, возможности огромные. Недавно закупили 20-киловаттный лазер. Сейчас ждем поставку лазера для профильного металлопроката".
Подготовка перспективных кадров
Присматриваются к потенциальным специалистам со школьной скамьи. Профориентация - важная часть работы предприятия. Слесари, маляры, сварщики - в чем особенности этих востребованных на рынке труда профессий? Какие есть перспективы? Это наглядно демонстрируют в цехах во время экскурсии. Здесь же есть возможность пообщаться с теми, кто уже работает в большой команде.
"Я сам родом из Фариново. Очень здорово, что к окончанию университета в родном месте появилось такое предприятие с перспективой. Я вижу, как мы растем. В 2025 году мы начали нанесение огнезащитных составов", - рассказал Алексей Шикуло, старший мастер участка покраски Новополоцкого завода технологических металлоконструкций.
Иван Тищенко, гендиректор Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
"Радуемся, когда мы заинтересовываем молодежь. Мы на целевых договорах не останавливаемся. К нам просто ребята приходят по распределению. Это те, кто готов заниматься такой сложной профессией. Мы у себя внедряем технологии цифровизации".
Металлоконструкции, которые производят в Полоцком районе, используют на объектах нефтегазовой, нефтехимической отраслей промышленности. Также их применяют для возведения современных сельскохозяйственных комплексов. Работают с российскими регионами, в том числе и территориально отдаленными. В цехах выполняют различные заказы оперативно и с ювелирной точностью.
Вероника Телепень, инженер-конструктор Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
"Здесь мы разрабатываем конструкции металлические деталировочные. После заключения договора с заказчиком нам приходят чертежи, по которым мы разрабатываем деталировочные 3Д-модели. Делаем чертежи и передаем на наше производство, где все изготавливается".
Выпуск инновационной продукции
Среди инновационной импортозамещающей продукции, которую выпускают в деревне Фариново, сварной решетчатый настил. Металлическое покрытие устойчиво к деформации и капризам погоды.
Павел Булавко, замначальника производства сварного решетчатого настила Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
"Используется наша продукция - сварной решетчатый настил - в основном для промышленного строительства, для площадок обслуживания оборудования. Оборудование современное, оно строится на числовом программном управлении".
В свободное от рабочих задач время трудовой коллектив участвует в общественной жизни Полоцка и Новополоцка. Мужской коллектив инициативы доверил женщинам предприятия.
Диана Шурпакова, председатель первичной организации ОО "Белорусский союз женщин" Новополоцкого завода технологических металлоконструкций:
"В нашем коллективе работают в основном мужчины, женщины занимают около 15 %. На 2026 год намечено много мероприятий. Это поддержка многодетных семей, это поддержка ветеранов, участие в благоустройстве исторических объектов".
Современное производство вдохнуло жизнь в деревню Полоцкого района. И теперь своим примером коллектив показывает: порядок очень к лицу белорусской глубинке.