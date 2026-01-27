3.75 BYN
Инновационные решения - витебский "Энергокомплект" удостоен Госзнака качества
Обладателем заветной награды "Знак качества" по итогам 2025 года стал крупнейший производитель проводниково-кабельной продукции в нашей стране - витебское предприятие "Энергокомплект".
В его номенклатуре более 200 тыс. видов продукции. Государственной награды завод удостоен за инновационную разработку: кабель с цифровым индикатором.
Витебский "Энергокомплект" - в тройке ведущих производителей кабельной продукции в СНГ и абсолютный лидер в Беларуси. Ежегодно с конвейеров сходят около 60 тыс. тонн изделий, которые используют предприятия энергетического, химического и производственного профиля. Завод обеспечивает внутренний рынок и расширяет экспортную карту.
Экологичные, пожаробезопасные и устойчивые к различным погодным условиям. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена теперь со знаком качества. Инновационный продукт позволяет передавать электроэнергию подземным способом. Витебскому производителю под силу закрыть потребности всей страны.
Сергей Красновский, заместитель гендиректора - главный инженер ПО "Энергокомплект":
"Начинали мы с продукта, который выпускался напряжением 10 кВ. Каждый год повышали качество, модернизировали оборудование и сегодня производим кабель на 330 кВ. Мы имеем 3 единицы такого оборудования. Будет смонтирована четвертая линия".
Инновации в производстве
Контроль качества на всех этапах производства. В собственной научно-исследовательской лаборатории продукцию тестируют на соответствие мировым стандартам. Каждый кабель проходит испытание напряжением, жаром и холодом. Специалисты могут смоделировать даже ускоренное старение и то, как изделие поведет себя при многолетней эксплуатации. Все для надежности.
Ирина Жукова, замначальника отдела управления качеством ПО "Энергокомплект":
"Ежегодно на предприятии разрабатывается программа качества, которая включает мероприятия по техническому перевооружению, разработке и освоению новых видов продукции и технологий, цифровизации процессов. Большое внимание уделяется формированию квалифицированного и компетентного персонала, вовлечению персонала в процесс непрерывного улучшения".
"Энергокомплект" - надежный партнер
Как надежного поставщика "Энергокомплект" знают на разных континентах. 80 % продукции экспортируют в 30 стран. Активно развивают и кооперационные связи.
Надежда Подгайская, заместитель гендиректора ПО "Энергокомплект":
"Было принято решение сделать локализацию производства в Республике Узбекистан. С этой целью было создано совместное производство. На данный момент происходит пусконаладка производства в Республике Узбекистан".
Экспортный рекорд Беларуси
Белорусское качество - это уже бренд. За рубежом полюбили наши продукты, одежду из натуральных тканей, доверяют нашей технике. Экспорт товаров и услуг по итогам 2025-го достиг рекордного значения за последние 13 лет. Он приблизился к 51 млрд. долларов. Помимо традиционных рынков, увеличились поставки в Латинскую Америку, Юго-Восточную и Восточную Азию, Африку.
"Главный критерий того, что мы на правильном пути, - растущие показатели ВВП и экспорта. Товары со знаком "сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах. География поставок расширяется. Думаю, честная борьба производителей за Государственный знак качества не только будет мотивировать, но и поможет закрепить наше технологическое лидерство на региональном и международном уровнях. Это подтверждает опыт предприятий, чьи товары признаны лучшими в 2025 году", - сказал Александр Лукашенко.
Государственный знак качества - коллективная заслуга
Качество продукции - показатель слаженной работы всего коллектива. Владимир Воронов в команде уже более 20 лет. Пришел на завод сразу после армии учеником испытателя продукции. Сегодня опытный наставник сам обучает молодежь тонкостям высокотехнологичного производства.
"Я произвожу скрутку. Нужно все параметры технологические соблюдать, чтобы не было никаких шероховатостей, чтобы все было ровно и четко, - поделился тонкостями профессии скрутчик изделий ПО "Энергокомплект" Владимир Воронов. - Одна семья, делаем одно дело, после моей идут следующие операции. Поэтому мой вклад тоже должен быть таким, чтобы не пострадало дальнейшее производство".
Алеся Иванова, заместитель гендиректора ПО "Энергокомплект":
"За знаком качества продукции всегда стоит человек качества. Мы активно поддерживаем наставничество, работаем по привлечению молодежи, обеспечиваем преемственность поколений. Сегодня у нас трудится 39 династий. И мы активно их поддерживаем".
Предприятие в стадии непрерывной модернизации. Новый цех по производству импортозамещающей продукции планируют открыть этой весной, к 34-у дню рождения "Энергокомплекта".