Иностранная компания в Беларуси не платила налоги - СК обеспечил возвращение в бюджет 60 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц иностранного представительства в Беларуси. Речь идет об уклонении от уплаты налогов на несколько десятков миллионов рублей - это особо крупный размер. Поводом стали материалы Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

По версии следствия, в стране было зарегистрировано представительство иностранной компании, которое официально не имело права заниматься бизнесом. Но фактически структура вела полноценную коммерческую деятельность. Следователи считают, что под прикрытием представительских функций организация продавала товары в Беларуси и получала выручку. С этих доходов должен был уплачиваться налог на прибыль, но деньги в бюджет не поступали.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: "Установлено, что иностранная компания фактически осуществляла на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство по реализации товаров белорусским субъектам хозяйствования, не уплачивая при этом налог на прибыль в бюджет страны. По предварительным данным, сумма неуплаченного налога составила свыше 30 млн белорусских рублей. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

"Кроме того, в течение трех суток после возбуждения уголовного дела иностранная организация добровольно перечислила из-за рубежа более 60 млн бел. руб. в целях возмещения причиненного ущерба и обеспечения возможных имущественных взысканий. Эти средства внесены на депозитный счет СК, на них незамедлительно наложен арест в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством", - рассказал начальник управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере ГСУ СК Константин Гранковский.