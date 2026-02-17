Институт Конфуция в БНТУ запустил недельный марафон мастер-классов в честь китайского Нового года

Чунь-цзе, или Праздник весны в Китае, по традиции встречают в кругу семьи, масштабно и ярко. К колоритному торжеству все чаще приобщаются и белорусы.

В частности, для ценителей культуры Поднебесной в Институте Конфуция БНТУ подготовили недельный марафон мастер-классов и выставок: чайная церемония, основы каллиграфии, роспись аутентичных масок, плетение китайских узлов. Основная площадка для празднования Китайского нового года - главный корпус БНТУ.

Владимир Клеенков, директор института Конфуция по науке и технике БНТУ:

"Все направление (например, популяризация языка и культуры) задают лидеры стран Беларуси и Китая, наши граждане равняются на лидеров стран. В этом году мы стараемся больше проводить мероприятий, где знакомим людей не только с языком, но и с культурными традициями, потому что прежде чем познать народ, нужно познать его культуру. У нашего института есть 12 учебных пунктов - в городе Минске и за его пределами. В течение года проходит обучение более 2,5 тыс. человек".

"Учусь я в восьмом классе и китайский выбрала, потому что мне очень интересна культура Китая и язык очень мелодичный и интересный. У меня было очень много наград, и этот опыт незабываемый. Очень приятно получать награды и тем более общаться с носителями этого языка. Поздравляю всех с праздником весны!" - поздравила учащаяся гимназии № 18 г. Минска им. И. С. Миренкова Валерия Слепнева.