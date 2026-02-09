3.73 BYN
Инвестиции в ум: 55 аспирантов удостоены стипендии Президента в 2026 году
В 2026 году стипендии Президента Беларуси были присуждены 55 аспирантам. Это важный шаг для стимулирования инициатив, закрепления кадров в сфере науки и развития научных школ.
Инвестиции в молодые умы - инвестиции в будущее науки. Аспиранты работают над тем, что важно здесь и сейчас: медицина, IT, образование. Результаты их исследований уже внедряются как в учебный процесс, так и в реальный сектор экономики.
Ассистент кафедры фармакологи медуниверситета Екатерина Степанова в профессии человек не случайный: у нее врачебная семейная династия. Наукой стала интересоваться еще будучи студенткой. Главная мечта - совершить открытие, важное для здоровья человека. Сейчас в сфере интересов молодого ученого изучение сознания.
Екатерина Степанова, ассистент кафедры фармакологии БГМУ:
"Я ставлю эксперименты по изучению химических соединений, как они влияют на головной мозг. В условиях, когда животное в норме, либо патологии, например. Мы создаем условия по депривации сна, то есть отсутствию сна, как влияет соединение на данном этапе. Мы оказываем стресс на животное и опять же делаем исследование, смотрим, как это влияет. В перспективе эти данные помогут в создании новых лекарственных средств для лечения спектра психиатрических проблем, в частности, тревожного расстройства и шизофрении".
А вот Екатерина Шульга посвятила свое исследование лесному хозяйству. Аспирантка ведущего технологического университета создала систему цифрового мониторинга леса. Технология позволяет с воздуха максимально точно оценивать состояние каждого дерева, что значительно упростит управление природными богатствами страны.
Екатерина Шульга, аспирант лесохозяйственного факультета БГТУ:
"В результате лазерного сканирования мы получили 3D-модель насаждения. 3D-модели измерили основные показатели, которые нас интересуют, - высота дерева, диаметр кроны. Затем на местности проверили точность наших данных, полученных по данным лазерного сканирования. Были выявлены некоторые неточности, которые мы сгладили регрессионными уравнениями".
Стипендии Президента удостоена и Александра Самсонова. Результатом работы молодого ученого стал проект по импортозамещению специальной керамики. Технология вышла за стены лаборатории - материалы уже применяются на машиностроительных и металлургических предприятиях.
Александра Самсонова, младший научный сотрудник кафедры технологии стекла, керамики и вяжущих материалов БГТУ:
"Чтобы испытать, те свойства получаются или нет, у окончательного образца делаются плиточки. Измеряются свойства уже на них, и, соответственно, если получаются заданные параметры, то тогда уже делаются изделия. Они высушиваются сутки в сушильных печах и затем обжигаются при температуре 1200-1250 градусов в зависимости от требований".
На поддержку молодых ученых ориентирует и Президент Беларуси Александр Лукашенко, отмечая важность преемственности и развития научных школ, ведь технологический суверенитет и внедрение инновационных разработок - ключевые приоритеты страны на новую пятилетку. Одна из задач - увеличение плотности роботизации до 100 единиц на 10 тыс. промышленных работников.