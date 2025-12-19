Ирина Костевич: С каждой пятилеткой Беларусь делает шаг вперед

19 декабря Всебелорусское народное собрание утвердило стратегически важный документ - Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Что в ней особенно выделяют делегаты, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Ирина Костевич.

Она сразу обратила внимание, что цель данного документа - переход на новый качественный уровень жизни каждого белоруса, и под эту цель определены семь приоритетов. Все эти семь приоритетов проходят через призму человека, потому что если не удастся по какому-либо из приоритетов достичь уровня, который себе наметило государство, достичь его за следующую пятилетку будет достаточно сложно.