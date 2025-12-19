3.68 BYN
Ирина Костевич: С каждой пятилеткой Беларусь делает шаг вперед
19 декабря Всебелорусское народное собрание утвердило стратегически важный документ - Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Что в ней особенно выделяют делегаты, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Ирина Костевич.
Она сразу обратила внимание, что цель данного документа - переход на новый качественный уровень жизни каждого белоруса, и под эту цель определены семь приоритетов. Все эти семь приоритетов проходят через призму человека, потому что если не удастся по какому-либо из приоритетов достичь уровня, который себе наметило государство, достичь его за следующую пятилетку будет достаточно сложно.
"Программа напряженная, но самое ключевое - она финансово увязана и оцифрована. По каждому из приоритетов (а это суммарно 70 показателей) в цепочке показывается, какие результаты мы достигнем. Например, рост ВВП (для человека это означает рост реальных денежных доходов) заложен более чем на 20 % за пятилетку. Это подтверждение тому, что действительно во главу угла, как и всегда, ставится человек, потому что Беларусь - социально ориентированное государство, и с каждой пятилеткой страна делает шаг вперед", - подчеркнула Ирина Костевич.