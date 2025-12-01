Ирина Костевич: Цель проекта Программы социально-экономического развития четко обозначена

Всебелорусское народное собрание носит особый, Конституционный статус. Это действительно полноценный орган представительства всех регионов и всех ветвей власти. 1,2 тыс. делегатов - от рабочего до главы государства. Таким мнением поделилась председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич.

"На всех площадках разного уровня рассматривается очень важный документ - проект Программы социально-экономического развития на следующую пятилетку (2026-2030 год). Проект важен и интересен. Те семь приоритетных направлений, которые обозначены, бесспорно, заслуживают внимания. Они каскадно вытекают друг за другом", - отметила Ирина Костевич.

По ее словам, для делегатов, которые представляют регионы, приоритетным направлением является развитие регионов, сокращение резкой дифференциации, которая сегодня есть между столицей и другими областными центрами или регионами. Если говорить о социальной сфере, то это демографическая безопасность и развитие человеческого потенциала. Если затрагивать экономику, то это достойные рабочие места, занятость людей, доходы белорусов и качество жизни.