Исключительные меры безопасности на Рождество приняты в Минске

В Минске приняты исключительные меры безопасности на Рождество. Их в местах богослужений обеспечивают сотрудники милиции. В усиленном режиме работает и Госавтоинспекция.

"В период праздничных богослужений, посвященных светлому празднику Рождества Христова, сотрудники столичной Госавтоинспекции, совместно с иными подразделениями милиции общественной безопасности несут службу вблизи церквей и мест проведения праздничных мероприятий. Основной задачей является создание условий для спокойного и безопасного пребывания прихожан, а также поддержание порядка на дорогах. Инспекторы осуществляют контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами".