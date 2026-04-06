Искусственный интеллект не заменит человека - почему личные качества военного важнее технологий
Во Дворце Независимости подвели итоги внезапной проверки боеготовности, объявленной главой государства. Разговор был жестким, но по делу. Президент потребовал от военных учиться тому, что реально необходимо на войне. О требованиях к современному солдату, опасности рутины, мобильности подразделений и том, почему технологии не заменят человека, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".
Главный посыл, который красной линией прошел через всю проверку, - способность действовать автономно, исходя из обстановки, а не ожидая команды сверху. "Иногда рутина превращается в шаблон, который выгоден, красив, и выходить из зоны комфорта не хочется. Но жесткие условия современных боевых действий говорят о том, что очень много требований к современному солдату и офицеру. Нужно не только справляться с текущими задачами, но и видеть обстановку далеко вперед, принимать решения, не ожидая команды. Самая большая опасность современного боя - когда ждут", - подчеркнул эксперт.
Казалось бы, век технологий, искусственный интеллект, беспилотники. Но Президент акцентировал внимание на личных качествах военнослужащих - физическая подготовка, умение владеть ситуацией, психологическая устойчивость. "Технологии расслабляют. Мы не можем полагаться чисто на искусственный интеллект. Он позволяет обрабатывать данные, но решение за человеком. Именно человек - ключ к решению любых задач", - пояснил Александр Тищенко.
Еще одно ключевое требование - мобильность подразделений. Военный должен постоянно менять место локации. Быть незаметным. Появиться из ниоткуда, уйти в никуда. "Когда часть или соединение находится в одном месте дислокации, формируется комфорт, привыкание. А военный должен постоянно менять место. Почему? Потому что он должен быть незаметным. Его местонахождение должно быть непредсказуемым", - сказал эксперт.
Технология оперативной маскировки сегодня критически важна. Противник наблюдает круглосуточно - из космоса, с воздуха, с земли. "Надо уметь маскироваться. Невидимый противник страшнее, чем тот, который стоит напротив тебя. С любым видом оружия", - резюмировал Александр Тищенко.