"Искусственно и мертво" - священник высказался об использовании ИИ в религиозной жизни

Православие крайне отрицательно относится к попыткам внедрять искусственный интеллект в сакральные сферы церковной жизни. Об этом заявил клирик прихода храма великомученика Георгия Победоносца иерей Михаил Стреха в проекте "Тренды".

"У православия отношение к таким экспериментам крайне отрицательное, мягко говоря. Но это не означает, что церковь относится отрицательно к тем технологиям, которые человечество совершенствует с каждым годом. Мы сейчас говорим об искусственном интеллекте. Но всему свое место", - подчеркнул священник.

Он привел пример недавнего эксперимента в Испании, где в исповедальне пытались использовать ИИ. "В Испании была попытка разместить в исповедальне искусственный интеллект. И когда брали обратную связь у тех, кто согласился на такой эксперимент, это были верующие люди, они говорили, что сумма знаний огромная, подбираются и нужные цитаты. Но чувствуется фальшь, чувствуется, что это все искусственно и мертво", - отметил иерей.

Иерей Михаил Стреха

Невозможно технологией подменить то, что касается сакрального - души человека. Иерей Михаил Стреха

Священник напомнил, что новые технологии всегда вызывают неоднозначную реакцию. "Все, что появлялось у человечества впервые, с одной стороны, вызывало отторжение, с другой стороны, кто-то говорил, это нужно использовать, и возводил это в сверхкатегорию", - сказал он.

При этом он признал пользу ИИ в других сферах, например, в медицине, но предупредил об опасности неправильного использования. "Эту технологию используют, чтобы облегчать работу, его (искусственный интеллект - прим. ред.) активно используют в медицине, чтобы на ранних стадиях можно было обнаружить онкологические заболевания. ИИ помогает врачам, но кто-то может использовать этот же алгоритм, этот же искусственный интеллект, чтобы порабощать других людей. В этом вопросе нужно смотреть, кому технология принадлежит, кто ее использует", - пояснил клирик.