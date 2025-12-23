"Использовать ИИ нужно максимально ответственно" - Залесский о современных технологиях

Как реагировать на запросы аудитории? Предложения по развитию медиасферы звучали на ХII Форуме молодых журналистов, в частности, о создании в редакциях молодежных площадок для разработки уникального контента, в том числе для социальных сетей. В этом контексте искусственный интеллект и нейросети рассматриваются как важный и нужный технологический прорыв для работы СМИ.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Именно для журналиста использование искусственного интеллекта - это важнейший инструмент, использовать его нужно максимально ответственно. На Форуме молодых журналистов я обратился к участникам с просьбой вникать в то, как работают системы искусственного интеллекта, как работают большие языковые модели. Они могут галлюцинировать - это вполне технический термин для этой предметной области, и они способны увести журналиста в ложные логические цепочки".