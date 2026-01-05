Испытания двух белорусских спутников на орбите продолжаются

Беларусь укрепляет свои позиции среди космических держав. В космосе продолжаются испытания двух белорусских спутников, разработанных Национальной академией наук.

В конце декабря их запуск был осуществлен ракетой-носителем "Союз" с космодрома Восточный. Аппараты выведены на расчетную орбиту высотой 510 км. Все бортовые системы работают штатно. Специалисты взяли спутники под управление и продолжают их летные испытания. Один из аппаратов позволит заблаговременно информировать о магнитных бурях.

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"В момент отделения спутники вышли из контейнеров с разбежкой в 6 минут. Чем дальше будет проходить время, тем больше они будут расходиться. Они идут фактически друг за другом, поэтому достаточно сложно с ними работать. Поскольку управляющая антенна одна, нужно успевать отработать и с одним, и со вторым".