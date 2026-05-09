Исторические реконструкции, конкурсы, песни - в Минске отметили День Победы
Минск сегодня праздновал 9 Мая в каждом районе. Исторические реконструкции, конкурсы, песни и стихи для детей, марши юных патриотов, тематические фотозоны и не только.
Более 20 площадок по всему Минску - в каждом районе, в каждом парке и маленьком сквере и в каждой семье. 9 Мая столица отмечает великий день и минчане вместе создают атмосферу праздника.
Маршрут победного мая начинаем с Лошицкого дворцово-паркового комплекса. Здесь сегодня по-особенному торжественно, душевно и тепло. Аромат весны и цветущих яблонь, а среди них десятки интерактивных зон по всей территории комплекса. День Победы в обновленном облике он встретил первые.
В честь подвига героев здесь звучали знакомые победные песни в унисон, а наследники Победы - 600 юных патриотов - прошли самым масштабным в городе маршем. В строю воспитанники всех патриотических классов Ленинского района Минска.
А после тихо, с глубокой благодарностью и поклоном возложили цветы к монументу воинам, освобождавшим Минск.
Весь город и вся страна сегодня исполняли мелодии Победы.
В сердце столицы на главной сцене у Дворца спорта фронтовые аккорды звучали с полудня.
Колоритная ярмарка, город мастеров, фуд-корты с белорусской кухней и выставки военной техники, где каждый мальчишка смог почувствовать себя танкистом, летчиком и метким стрелком. В эпицентре праздника - проект "Дорогами Победы" с внушительным лайн-апом артистов белорусской эстрады на сцене.
Специально к 81-й годовщине Великой Победы в Минске художественный апгрейд получила и сама локация на Немиге у набережной Свислочи. Минчане оценили функционал территории отдыха в экостиле. Это, кстати, еще и грандиозное превью новой минской площадки для кинопоказов и творческих встреч к туристическому сезону-2026.
Парки имени Уго Чавеса, Павлова, Горького и Столетова, Курасовщина, Ботанический сад. В каждом районе Минска сегодня День Победы звучал по-своему ярко под аккомпанемент фанфар, а где-то уютно и по-семейному с поздравлением ветеранов и свидетелей возрождения Минска.
Память, почет и особая забота о тех, кто подарил нам мир. В День Победы ни один герой не остался без внимания. Так, Нину Юркову, одного из свидетелей блокады Ленинграда, сегодня навестил сенатор Дмитрий Басков в рамках благотворительной акции "Совет Республики с благодарностью ветеранам". Цветы и поддержка за то, что выстояли.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Для государства и общества забота о ветеранах - это нравственный долг, знак глубокой благодарности за их подвиг. Важно, чтобы люди, прошедшие через войну и блокаду, чувствовали постоянное внимание, поддержку и уважение. Ведь именно благодаря им и сохраняется живая связь поколений и понимание истинной ценности мира, человеческого достоинства и исторической правды".
С особым чувством гордости и благодарности белорусы сегодня споют "День Победы" вместе. А звездная россыпь фейерверка украсит наше мирное небо в честь тех, кто нам его подарил.