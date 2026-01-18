История побега из Новогрудского нацистского гетто и предупреждение бабушки Кушнера

Из Новогрудка, как оказалось, до Вашингтона проложен прямой путь. Джаред Кушнер - муж Иванки Трамп, зять хозяина Белого дома, миллиардер и политический советник тестя. Его предки - выходцы из белорусского города.

Джаред Кушнер пользуется полным доверием Трампа и действует по прямым указаниям президента США. Представляет Америку на переговорах по Украине. Ждут его и в Новогрудке. Это историческая родина семьи.

Предки Кушнера по отцовской линии бежали из Новогрудского гетто во время холокоста и присоединились к партизанскому отряду Бельских. Потом была эмиграция.

Редкое фото: Хинда и Зейдель Кушнеры и их дети - дочери Рая, Лея и сын Хоня. Их дом разрушила вражеская бомба, а сами они стали узниками Новогрудского гетто. До начала Великой Отечественной войны значительную часть населения города составляли евреи.

Александра Варава, научный сотрудник Историко-культурного музея г. Новогрудка:

"Вот на этих двух нарах размещалась семья Кушнер. На каждого из них выделялось 65 см или в пересчете полтора квадратных метра на человека".

нары в гетто в Новогрудке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925a352e-8a05-4842-9f0d-adf950b0d1ed/conversions/2cf090b9-01ec-4733-8c38-af1e68fb91b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925a352e-8a05-4842-9f0d-adf950b0d1ed/conversions/2cf090b9-01ec-4733-8c38-af1e68fb91b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925a352e-8a05-4842-9f0d-adf950b0d1ed/conversions/2cf090b9-01ec-4733-8c38-af1e68fb91b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/925a352e-8a05-4842-9f0d-adf950b0d1ed/conversions/2cf090b9-01ec-4733-8c38-af1e68fb91b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Их встретили голые доски и голые нары. Никаких матрасов и подушек. Укрывались одеждой тех, кого уже убили.

"Один из узников вспоминал, что ждал того дня, когда будет его очередь получить корочку хлеба, потому что ее можно было есть долго. 125 граммов хлеба, тарелочка супа из картофельных очисток", - рассказала о бесчеловечных реалиях гетто научный сотрудник историко-культурного музея.

Откуда брали силы люди, при этом днем работая тяжелым трудом? Они делали мебель, шили и ремонтировали одежду. Глава семьи Зейдель Кушнер был отличным мастером по выделке кожи и меха, шил шубы и шапки, которые до войны пользовались большим спросом.

Наталия Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома:

"По воспоминаниям самого Зейделя, последний расстрел они видели 7 мая 1943 года. Среди расстрелянных была его жена. Когда она уходила на смерть, она была настолько убита всем, что здесь происходило: антисанитария, голод, холод, постоянные работы, постоянное унижение. Женщина позвала свою семью - дочерей, мужа, сына - идти вместе с ней на смерть. Это был период наивысшего, скажем так, переживания женщины, которая жила с убеждением, что они что-то совершили. Ей было трудно понять, что их убивают, потому что такая была нацистская теория уничтожения. И родные видели, как убивали Хинду. Сын Хоня перепрыгнул через забор, он остался жив, а остальные видели, как убивают на горочке людей".

фото людей из гетто news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1eb7ee-c4aa-47c0-a9c2-f1b6bd96fbdb/conversions/a3d274e5-8fb1-433c-b785-4cb9c00a7725-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1eb7ee-c4aa-47c0-a9c2-f1b6bd96fbdb/conversions/a3d274e5-8fb1-433c-b785-4cb9c00a7725-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1eb7ee-c4aa-47c0-a9c2-f1b6bd96fbdb/conversions/a3d274e5-8fb1-433c-b785-4cb9c00a7725-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1eb7ee-c4aa-47c0-a9c2-f1b6bd96fbdb/conversions/a3d274e5-8fb1-433c-b785-4cb9c00a7725-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все понимали: смерть каждого в гетто - дело времени. И с этим беззащитные и безоружные узники не хотели мириться. Их оружием стали ложки. В жутких условиях ложками, вилками и гвоздями они начали копать туннель.

Владимир Бокун, режиссер документального фильма "200 крокаў пад зямлёй":

"Мы посчитали, что для того, чтобы выкопать этот туннель, количество песка с трудом помещается в кузов БелАЗа. 100 метров прокопали, и в нем просто не было воздуха. И они стали делать такие трубочки, воздуховоды маленькие - все придумали".

Это просто невозможно представить! Условия они не выбирали. Это был инстинкт выжить. Рая Кушнер вспоминала, как, копая туннель, мужчинам пришлось задушить одного - он начал сомневаться в плане.

"В туннеле был свет. За это отвечала целая группа людей, которые занимались электричеством. Они уходили на работы в город, приносили куски проводок и потом проводили свет. Копать было очень тяжело, поскольку была глина, глинозем. Самым сложным было прятать землю. Ее прятали в большие карманы, которые нашивали, в рукава", - рассказала Наталия Жишко.

В день побега выстроились в определенной последовательности: пожилые были сзади, потому что если вдруг кому-то станет плохо, чтобы остальные не застряли.

Как рассказала Наталия Жишко, туннель был очень узкий - 60 на 60 см, опуститься нужно было в гроб, поэтому люди тащили друг дружку, помогали. Туннель выходил на житное поле. Тогда уборка длилась очень длительно, поскольку жали руками. Узники рассчитывали, что жито даст им возможность спрятаться, потому что трудно добежать до леса. Но к 26 сентября жито убрали.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/965ca6c9-efbe-4cca-9ba2-3d3cf3823730/conversions/66ab32a6-7f25-427a-ba53-ea2b8164d6c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/965ca6c9-efbe-4cca-9ba2-3d3cf3823730/conversions/66ab32a6-7f25-427a-ba53-ea2b8164d6c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/965ca6c9-efbe-4cca-9ba2-3d3cf3823730/conversions/66ab32a6-7f25-427a-ba53-ea2b8164d6c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/965ca6c9-efbe-4cca-9ba2-3d3cf3823730/conversions/66ab32a6-7f25-427a-ba53-ea2b8164d6c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выжившие присоединились к партизанскому отряду братьев Бельских. Спаслись прадед Джареда Зейдель с дочерьми Раей и Леей. Там, в лесах, в Налибокской пуще, Рая встретила своего будущего мужа Иосифа Берковича. Позже он взял фамилию жены - Кушнер. Потом была эмиграция в Штаты и осуществление их американской мечты - серьезный строительный бизнес. Их сын Чарльз сейчас посол США во Франции и Монако, а внук - зять Трампа.

В декабре 2025 года, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко отметил, что приглашал в страну через премьер-министра Александра Турчина посла США во Франции Чарльза Кушнера - отца Джареда. "Поддерживаем с ним отношения, он откликается. То же самое и с [Джаредом] Кушнером. Ну, как-то или не дошел до них сигнал. Но при встрече с Трампом я обязательно ему об этом напомню", - пообещал белорусский лидер.

Документальный фильм "200 крокаў пад зямлёй" уже в Белом доме. И эта история даже не о шести рукопожатиях.

Владимир Бокун, режиссер документального фильма "200 крокаў пад зямлёй" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46fef815-fd79-438c-af74-6d32b1c3411d/conversions/40a91427-a6af-4e5b-bcc1-ebc10decfa04-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46fef815-fd79-438c-af74-6d32b1c3411d/conversions/40a91427-a6af-4e5b-bcc1-ebc10decfa04-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46fef815-fd79-438c-af74-6d32b1c3411d/conversions/40a91427-a6af-4e5b-bcc1-ebc10decfa04-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46fef815-fd79-438c-af74-6d32b1c3411d/conversions/40a91427-a6af-4e5b-bcc1-ebc10decfa04-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Бокун, режиссер документального фильма "200 крокаў пад зямлёй":

"Это была вообще совершенно невероятная ситуация. Когда я был в США в прошлом году в августе, я встречался с очень хорошими моими знакомыми. Они связаны с Беларусью. В свое время они удочерили двух девочек из Беларуси. Чак Смит - финансист, владелец крупного инвестиционного агентства в Америке, очень дружелюбно настроен к Беларуси, с теплом вспоминает. Вечером посмотрели фильм на большом экране у них, обсудили, сказали, что здорово было бы его передать. Они согласились со мной. И вдруг утром следующего дня новость о том, что был разговор между нашими руководителями и что Трамп позвонил. И я говорю: вот видишь, как все связано".

Кушнеры приезжали в Новогрудок и не один раз. Чаще всех Чарльз - он привозил и Джареда, когда тот был подростком. Есть кадры с Леей в день открытия музея в Новогрудке.

Лея Кушнер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95a523f5-4100-4454-9663-89a9f8ae2e93/conversions/9484ef6d-844a-4eb6-b26a-d2a106f2d9f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95a523f5-4100-4454-9663-89a9f8ae2e93/conversions/9484ef6d-844a-4eb6-b26a-d2a106f2d9f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95a523f5-4100-4454-9663-89a9f8ae2e93/conversions/9484ef6d-844a-4eb6-b26a-d2a106f2d9f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95a523f5-4100-4454-9663-89a9f8ae2e93/conversions/9484ef6d-844a-4eb6-b26a-d2a106f2d9f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Представьте семью Кушнеров. Богатые, образованные, интеллигентные, люди, которых уважают в городе. Богатейшая еврейская община. У нас две женские гимназии. Сначала это было четырехклассное, потом семиклассное учебное заведение, причем там учились и еврейские девочки, и белорусские. И им сразу давали такое образование, что они могли идти работать в школу. Девочки выезжали за границу, и потом они оказались здесь, в этом ужасе. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот они стали сильнее, они закалились, у них появилась сила духа, сила белорусской земли", - считает Наталия Жишко.

Сад памяти, музей под открытым небом, Стена памяти - все это создано при финансовой поддержке семьи Кушнер.

Сад памяти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7993651c-9c4f-457f-862e-7fd8844fe668/conversions/ff2ce065-f36d-4ae2-918c-423a113b77bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7993651c-9c4f-457f-862e-7fd8844fe668/conversions/ff2ce065-f36d-4ae2-918c-423a113b77bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7993651c-9c4f-457f-862e-7fd8844fe668/conversions/ff2ce065-f36d-4ae2-918c-423a113b77bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7993651c-9c4f-457f-862e-7fd8844fe668/conversions/ff2ce065-f36d-4ae2-918c-423a113b77bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что до силы белорусской земли и тех, кто рядом с Трампом… Американский журналист Джек Пособец периодически пишет о нашей стране, сильном белорусском лидере и очень красивых белорусских девушках.

Татьяна и Джек Пособец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bddedd4-b6d3-49f6-96e7-d898fbce7a6f/conversions/186d9ea8-e9e8-4793-bb48-b55e0d1ebcd1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bddedd4-b6d3-49f6-96e7-d898fbce7a6f/conversions/186d9ea8-e9e8-4793-bb48-b55e0d1ebcd1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bddedd4-b6d3-49f6-96e7-d898fbce7a6f/conversions/186d9ea8-e9e8-4793-bb48-b55e0d1ebcd1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bddedd4-b6d3-49f6-96e7-d898fbce7a6f/conversions/186d9ea8-e9e8-4793-bb48-b55e0d1ebcd1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Женат он тоже на белоруске Татьяне из Ивацевичей. Венчаны они были в национальных костюмах в одной из белорусских церквей.

Пережившая ужасы нацистского гетто Рая Кушнер, бабушка Джареда Кушнера, человека, который сегодня имеет голос не только по украинскому вопросу, предупреждает:

"Будьте осторожны, те, кто приходит к власти. Ваше правительство не должно держаться на таких сумасшедших, как Гитлер, расистах. Я просто говорю своим детям: будем надеяться, что это больше не повторится, но это может случиться".