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Данилович: Суверенитет - это величайшее достояние для любого народа
Какие ценности, идеи и смыслы сегодня объединяют белорусов, вокруг чего консолидируются жители Беларуси.
На эти вопросы ответил заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Данилович Вячеслав Викторович.
Прежде всего, я думаю, что это мир и спокойствие в государстве, его созидательное и поступательное развитие. Мы должны сохранить то, чего мы достигли, ничего не разрушать, но вместе с тем совершенствоваться и двигаться дальше.
Вячеслав Викторович подчеркнул, что суверенитет - это величайшее достояние для любого народа. Более 4 тыс. народов существует в мире и около 200 государств. Но по пальцам можно пересчитать реально суверенные государства, в которых осуществляется политика в интересах народа, и они отстаиваются на международной арене. Республика Беларусь как раз-таки одно из этих немногочисленных суверенных государств.
Большую роль в консолидации белорусского общества играют и общественные объединения, политические партии, потому что в них состоят группы активных граждан. Все организации и общества на сегодняшний день в Республике Беларусь фактически действуют на платформе патриотизма и отстаивания суверенитета Республики Беларусь.
"Да, могут быть разные видения дальнейшего развития Беларуси и общества в целом. Четыре политические партии и гражданское общество - они все патриотические в своей основе", - отметил Вячеслав Данилович.
К сожалению, именно такого не было до 2020 года, хотя в Республике Беларусь было большое количество общественных объединений, политических партий, но многие из них просто-напросто существовали на какие-то зарубежные гранты. Поэтому проводили не белорусские интересы, а решали те задачи и цели, которые им ставили в финансовых кругах из-за рубежа.
Что значит для белорусов 17 сентября. Произошло ли у белорусских историков осмысление этой даты. Чего не надо стесняться белорусам. Подробнее об этом смотрите в "Актуальном интервью".
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