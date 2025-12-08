Исцелила от рака: как иконы Пресвятой Богородицы помогают людям не потерять веру в чудо

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca05ac3a-c9ab-4670-87da-daffd0193d7a/conversions/feae4805-9923-4b31-9d93-ce103248e6c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca05ac3a-c9ab-4670-87da-daffd0193d7a/conversions/feae4805-9923-4b31-9d93-ce103248e6c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca05ac3a-c9ab-4670-87da-daffd0193d7a/conversions/feae4805-9923-4b31-9d93-ce103248e6c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca05ac3a-c9ab-4670-87da-daffd0193d7a/conversions/feae4805-9923-4b31-9d93-ce103248e6c5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

В современном ритмичном, не терпящем сантиментов, порой жестоком мире есть ли место чуду?

Искать ответ направились в белорусские храмы, куда приходят люди, которые верят и которые благодаря реальным историям своей жизни могут подтвердить: да, чудо есть, и направят нас к святым ликам и иконам Пресвятой Богородицы.

Так сложилось, что в Беларуси десятки икон, прежде всего Богородичных, - источник ожидания чуда. Они живые - плачут и кровоточат, благоухают и улыбаются и исполняют невероятные просьбы веками. Конечно, есть ученые, проверяющие алгебры гармонию. Убежденные в первичности материи, они анализируют феномен любого религиозного символа и технически пробуют его развенчать. Но давайте услышим мнение и представителей ученого знания, и верующих - обычных людей, которые, приходят к иконам, к Царице Небесной в надежде, что невозможное станет возможным.

"У меня был рак поджелудочной железы. Это было почти год назад, в марте. Когда я узнала, мне подсказали, что нужно ехать сюда и просить помощи у "Всецарицы". Больше года уже сюда езжу. И я излечилась. Отец Арсений на службе сказал, что я пример излечения", - рассказала одна из прихожанок.

прихожане православной церкви news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242be730-cacd-4aa2-826d-6bdc5242e360/conversions/9a1b4e26-702b-472b-9c77-47c0d176aa6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242be730-cacd-4aa2-826d-6bdc5242e360/conversions/9a1b4e26-702b-472b-9c77-47c0d176aa6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242be730-cacd-4aa2-826d-6bdc5242e360/conversions/9a1b4e26-702b-472b-9c77-47c0d176aa6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242be730-cacd-4aa2-826d-6bdc5242e360/conversions/9a1b4e26-702b-472b-9c77-47c0d176aa6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Онкология - беда цивилизации. Узнав о диагнозе, люди бросаются к врачам, и медики делают все, чтобы победить неизлечимый рак. Но почему при онкозаболеваниях одни уходят, а другие долго живут? Везунчики говорят - чудо! И признаются, что беда привела их к Богу.

Чудотворная икона Матери Божьей "Всецарица"

Очереди выстраиваются в храм святого Архангела Михаила в Сынковичах. Церковь находится в глубинке Гродненской области, но знаменита на всю Беларусь. Там - место надежды, а еще знаменитая чудотворная икона Матери Божьей "Всецарица", которая возвращает здоровье даже при приговоре врачей.

"Около иконы есть огромное количество даров. Это благодарности людей, которые получили исцеление. Пресвятая Богородица, как любящая мать, помогает всем, кто с верою и с сыновней любовью приходит к ней", - сказал клирик прихода храма святого Архангела Михаила в Сынковичах иерей Виталий Шостыр.

Чудотворная икона Матери Божьей "Всецарица" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbcb5257-044e-4559-b699-6416f8595ce7/conversions/74e0097c-3ea0-471f-8cfe-e612435ccf7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbcb5257-044e-4559-b699-6416f8595ce7/conversions/74e0097c-3ea0-471f-8cfe-e612435ccf7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbcb5257-044e-4559-b699-6416f8595ce7/conversions/74e0097c-3ea0-471f-8cfe-e612435ccf7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbcb5257-044e-4559-b699-6416f8595ce7/conversions/74e0097c-3ea0-471f-8cfe-e612435ccf7c-xl-___webp_1920.webp 1920w Чудотворная икона Матери Божьей "Всецарица"

Утверждая помощь Божью в исцелении, священники не отрицают обращение больных к врачам и приводят пример. Святитель Лука Крымский, будучи ученым, священствовал, будучи церковнослужителем, оперировал больных. Для сегодняшних медиков Лука Войно-Ясенецкий является примером. Опираясь на законы анатомии и физиологии, многие современные доктора размещают на рабочих столах и в операционных иконы и верят, что Господь действует через их руки.

Михаил Панес, врач-хирург 3-й городской клинической больницы имени Е. Клумова:

"Много моих коллег, с которыми я общаюсь, верят и не отвергают Господа. Многие из них перед какими-то тяжелыми операциями обращаются к Богу с посильной молитвой. Мы знаем, что даже простое "Господи, помоги!" может быть намного сильнее, чем чтение больших молитв, если это будет искренне исходить изнутри. Мы знаем, что чудеса не поддаются какому-либо научному подтверждению или каким-то теоремам. Я верю в чудо и чудесное проявление. Чудо на пустом месте не возникнет, всегда есть проявление чудес. Считаю, что врачевание - это одно из этих проявлений".

Чудотворную икону Сынковичскому храму когда-то подарила семья, в которой излечились от рака. Так и началась цепная реакция чуда и продолжается до сих пор. Спасенные и надеющиеся каждый год идут большим крестным ходом, оглашая окрестности: "Чудо есть!"

Икона Матери Божьей Будславская

Кто-то скажет, что чудеса придумали бабушки, поэтому они и молятся у икон. Но стоит посмотреть на колонны идущих: группы молодых людей, современные юноши и девушки, модные подростки, молодые семьи преодолевают пешком километры пути к Будславу. Знамениты летние пилигримки в Мядельский район, где многие века верующих встречает икона Матери Божьей Будславская, которая находится в алтаре с 1613 года. Она буквально является хранительницей Дома Божьего. В 1944-м фашисты планировали взорвать костел, но он уцелел. В 2021 году будславская святыня горела, но не была уничтожена огнем. И это снова чудо. В Будславе и по сей день живет традиция: чтобы чудо свершилось, нужно проползти на коленях от входа в костел до иконы Матери Божьей.

Икона Матери Божьей Будславская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf48bffe-6cbe-4bfc-b7e2-b1ceaf8a642e/conversions/a7727403-dea2-4020-b7e8-ae05960bc201-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf48bffe-6cbe-4bfc-b7e2-b1ceaf8a642e/conversions/a7727403-dea2-4020-b7e8-ae05960bc201-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf48bffe-6cbe-4bfc-b7e2-b1ceaf8a642e/conversions/a7727403-dea2-4020-b7e8-ae05960bc201-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf48bffe-6cbe-4bfc-b7e2-b1ceaf8a642e/conversions/a7727403-dea2-4020-b7e8-ae05960bc201-xl-___webp_1920.webp 1920w Икона Матери Божьей Будславская

Десятки тысяч людей разных возрастов и рангов - столько верящих в чудо. Они собираются ежегодно на Будславский фестиваль, где транслируют всем: "Просите, и дано вам будет". Ведь чудо есть.

паломничество к иконе Матери Божьей Будславской news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd697670-65a5-4d33-9dd2-6717f4c7920e/conversions/ba5d54a8-ff39-406b-837d-153e7fa7025b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd697670-65a5-4d33-9dd2-6717f4c7920e/conversions/ba5d54a8-ff39-406b-837d-153e7fa7025b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd697670-65a5-4d33-9dd2-6717f4c7920e/conversions/ba5d54a8-ff39-406b-837d-153e7fa7025b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd697670-65a5-4d33-9dd2-6717f4c7920e/conversions/ba5d54a8-ff39-406b-837d-153e7fa7025b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У меня 20 лет назад внучку машина сбила. Мы не надеялись, что она будет жить. Она у нас одна пока была. 10 дней лежала в коме в Минске, а потом мы все начали молиться, даже батюшка Григорий и матушка Зинаида. Я подавала сюда записки, стояла всю службу возле иконы Божьей Матери. Просила, молилась все дни. Внучка 10 дней побыла в коме, а потом пришла в сознание, и врачи стали удивляться, что она так быстро поправлялась и поправилась", - рассказала о своем семейном чуде женщина-прихожанка.

Икона Божьей Матери Груздовская

В деревне Груздово Молодечненского района в церквушке Ризоположения Пресвятой Богородицы есть своя чудотворная святыня, которая явилась на этих землях более пяти веков назад.

Иерей Сергей Иванец, настоятель храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне:

"Возле деревни Груздово и Копач в 1433 году была жестокая битва, в которой был ранен рыцарь Андрей Сакович. Пав на землю, он увидел рядом с собой образ Пресвятой Богородицы. Он взял его, прижал к груди и потерял сознание. Наутро, когда люди пришли погребать умерших, увидели человека, который что-то держал возле груди. Они попытались отнять икону, но он не отдавал ее. Андрей Сакович подал признаки жизни. Люди его принесли в селение, выходили. После выздоровления он благодарил Пресвятую Богородицу, связывал свое спасение, свою дальнейшую жизнь с тем, что Пресвятая Богородица помогла ему. И через год в знак своей благодарности он воздвиг часовню и сделал список с этой чудотворной иконой, которая появилась, и поставил ее в эту часовню".

Икона Божьей Матери Груздовская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9696a0ea-9117-4385-bb1a-19f6c8373781/conversions/3039f8be-75c8-4ad0-8000-58b42d03feca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9696a0ea-9117-4385-bb1a-19f6c8373781/conversions/3039f8be-75c8-4ad0-8000-58b42d03feca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9696a0ea-9117-4385-bb1a-19f6c8373781/conversions/3039f8be-75c8-4ad0-8000-58b42d03feca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9696a0ea-9117-4385-bb1a-19f6c8373781/conversions/3039f8be-75c8-4ad0-8000-58b42d03feca-xl-___webp_1920.webp 1920w Икона Божьей Матери Груздовская

Спасать в исключительных обстоятельствах - эта слава о Груздовской иконе Матери Божьей пережила времена. Помогла и самому храму претерпеть лихолетье. В эпоху воинствующего атеизма в церкви разместили склад удобрений, но сам дом Божий устоял, а икону спрятали верующие. В 1990-х годах духовная жизнь вернулась, и сегодняшние прихожане верят, что все это благодаря хранительнице края, которая утешает в личном, вылечивает и поддерживает мир на белорусской земле.

Икона Матери Божьей Белыничская

"Во время Великой Отечественной войны произошла страшная бомбежка, которая постигла Белыничи, в результате чего осталось только несколько домов, а два из них - вовсе не тронутыми. Когда в мирное время пришли люди и поселились в этом доме, они нашли на чердаке изображение Белыничской Богородицы. Они посчитали, что именно она чудом спасла этот дом и жизнь в этом маленьком местечке под именем Белыничи", - отметил директор Научно-исследовательского музея белорусского искусства и культуры НАН Беларуси Борис Лазуко.

Икона Матери Божьей Белыничская покровительствовала защитникам Отечества не единожды. В Белыничах знаменитая икона собирает верующих и в православном храме, и в костеле.

Икона Матери Божьей Белыничская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb2399a-9430-491c-9ebe-b4f616da80ce/conversions/b6426471-f63c-4cb1-a821-1f30daa546eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb2399a-9430-491c-9ebe-b4f616da80ce/conversions/b6426471-f63c-4cb1-a821-1f30daa546eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb2399a-9430-491c-9ebe-b4f616da80ce/conversions/b6426471-f63c-4cb1-a821-1f30daa546eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cb2399a-9430-491c-9ebe-b4f616da80ce/conversions/b6426471-f63c-4cb1-a821-1f30daa546eb-xl-___webp_1920.webp 1920w Икона Матери Божьей Белыничская

Ксендз Иосиф Серпейко, настоятель парафии Матери Божьей Белыничской:

"В католической традиции есть только одна версия появления иконы. В Белыничах был орден кармелитов, который уважал святую Панну Марию особенным образом. Молясь, поняли, что не имеют иконы, которая бы представляла Богородицу. Перед этим искали художника, который бы нарисовал ее. После долгих поисков начали молиться и просить, чтобы Бог проявил чудо и прислал художника. Однажды один монах сидел на вахте у ворот, и вдруг стукается человек. Ему открывают и спрашивают: кто он и чем может помочь. Тот ответил, что слышал, что ищут художника. Человек согласился взяться за написание иконы. Монахи начали молиться, а художник приступил к работе. Они не успели закончить читать молитвы, а икона уже была сделал. Монахи начали искать этого человека, но его нигде не оказалось. Тогда они поняли, что Богородица сама послала ангела, который написал икону".

Ксендз Иосиф Серпейко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4753ccc5-4ee6-4523-a113-30cba673dac8/conversions/666ec3f1-c92c-4c07-bdd7-fa79bd9c9cae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4753ccc5-4ee6-4523-a113-30cba673dac8/conversions/666ec3f1-c92c-4c07-bdd7-fa79bd9c9cae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4753ccc5-4ee6-4523-a113-30cba673dac8/conversions/666ec3f1-c92c-4c07-bdd7-fa79bd9c9cae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4753ccc5-4ee6-4523-a113-30cba673dac8/conversions/666ec3f1-c92c-4c07-bdd7-fa79bd9c9cae-xl-___webp_1920.webp 1920w Ксендз Иосиф Серпейко

Само появление образа в Белыничах окутано чудом. И чудо через века икона дарит людям. О том, что Богородица слышит, свидетельствуют украшения, оставленные верующими в благодарность Царице Небесной. А еще Пречистая содействует обновлению самого Белыничского костела. В 2025 году здесь заявили о полном восстановлении того самого, подобного на аутентичный 17 века, костела. В 1654 Лев Сапега основал в Белыничах католический храм, который простоял века, но был взорван в 1960 году. Но теперь место Божье возрождается.

Икона Матери Божьей Браславской

Будслав, Белыничи - это не просто хранители чудотворных икон, а места особого почитания Матери Божьей, санктуарии. Есть они и на карте Придвинья. Например, в Витебской области в Браславском крае. Королева озер - икона Матери Божьей Браславской. Она явилась людям в 15 веке на одном из озерных островов. В 19-м столетии образ переместился к замковой горе Браслава, в костел Рождества Пресвятой Девы Марии.

Икона Матери Божьей Браславской news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe8b060-b23d-4e58-a108-e9482093c01e/conversions/2e0605b2-c82a-4046-8fed-14026b5210bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe8b060-b23d-4e58-a108-e9482093c01e/conversions/2e0605b2-c82a-4046-8fed-14026b5210bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe8b060-b23d-4e58-a108-e9482093c01e/conversions/2e0605b2-c82a-4046-8fed-14026b5210bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fe8b060-b23d-4e58-a108-e9482093c01e/conversions/2e0605b2-c82a-4046-8fed-14026b5210bd-xl-___webp_1920.webp 1920w Икона Матери Божьей Браславской

Уже многие десятилетия в августе Браслав становится местом паломничества. Здесь проходит традиционный духовный фестиваль в честь Богородицы и ее чудотворной иконы. Тайна, объединяющая всех людей на этом празднике, - сокровенная любовь Матери Божьей к человеку.

Икона Матери Божьей Жировичской

Всегда многолюдно и всегда трепетно еще в одном чудо-месте Беларуси - в Жировичах. В Свято-Успенском мужском монастыре живут хранители самой маленькой каменной нерукотворной иконы Матери Божьей Жировичской. Миниатюрная святыня с неизмеримо великой мощью (иначе не собирались бы паломники в огромной очереди, чтобы поклониться и помолиться). В 2025 году у обретения иконы местными юбилей - 555 лет.

Фото: Жировичский монастырь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d14121-ced2-45d1-bad9-3a002a3c8347/conversions/d08c7081-4ddd-40e2-9517-6029be43d443-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d14121-ced2-45d1-bad9-3a002a3c8347/conversions/d08c7081-4ddd-40e2-9517-6029be43d443-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d14121-ced2-45d1-bad9-3a002a3c8347/conversions/d08c7081-4ddd-40e2-9517-6029be43d443-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d14121-ced2-45d1-bad9-3a002a3c8347/conversions/d08c7081-4ddd-40e2-9517-6029be43d443-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Жировичский монастырь

"Икона может быть не так красочно изображена, но вместе с тем божественная сила действует через нее. Мы чувствуем живое присутствие на этом месте Пресвятой Богородицы, которая благословляет всех приходящих сюда. Думается, что каждый человек, который приходит сюда с добрыми помышлениями, чувствует особое место присутствия Божьей Матери и место благословения для белорусской земли", - отметил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

С благословения иконы Матери Божьей Жировичской начинается Всебелорусский крестный ход. Паломники со всех уголков Беларуси собираются в Жировичах и преодолевают сотни километров в своем крестном движении к Минску.

Чудотворная икона Матери Божьей Минской

Многодневный, полный испытаний путь Всебелорусского крестного хода ведет к еще одной святыне - чудотворной иконе Матери Божьей Минской. Образ явился на Свислочи 13 августа 1500 года. С первых же лет явления весть о чудотворной реликвии пошла по всем белорусским землям и живет до сих пор. Сегодня минский Богородичный образ, который исцеляет и обнадеживает, можно увидеть в киоте Свято-Духово кафедрального собора и на гербе города Минска.

"Мы имеем святыню - чудотворный образ Божьей Матери Минской. Более чем за 500 лет сколько было воздыханий перед этим образом, и как не икона, а сама Матерь Божья помогала и помогает людям через этот образ", - обратил внимание руководитель храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших протоиерей Федор Повный.

Чудотворная икона Матери Божьей Минской news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcb3ac0-6508-4152-a017-0f04942d516d/conversions/2f508bfb-8699-4869-bb35-c64101726eee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcb3ac0-6508-4152-a017-0f04942d516d/conversions/2f508bfb-8699-4869-bb35-c64101726eee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcb3ac0-6508-4152-a017-0f04942d516d/conversions/2f508bfb-8699-4869-bb35-c64101726eee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcb3ac0-6508-4152-a017-0f04942d516d/conversions/2f508bfb-8699-4869-bb35-c64101726eee-xl-___webp_1920.webp 1920w Чудотворная икона Матери Божьей Минской

А люди помогли самой иконе. Видеть сегодня святые лики чудотворных икон - тоже чудо, ведь в эпоху воинствующего атеизма вне закона оказались и вера, и ее символы, и чудотворные иконы, которые осквернялись, терялись. Сакральное искусство выжило благодаря научно-исследовательским экспедициям энтузиастов Национальной академии наук Беларуси.

Николай Мельников, хранитель коллекции икон Научно-исследовательского музея белорусского искусства и культуры НАН Беларуси:

"Благодаря экспедициям, которые начались в конце 1960-1970-х годов, ученые института обследовали храмы, обследовали все внутри храмов, видели, в каком состоянии после политики закрытия церквей, находились иконы. Они были в чердаках, кладовках, а в неблагоприятных условиях они просто разрушались. И когда сотрудники видели, в каком состоянии находятся прекрасные вещи, у них возникло желание спасти. Само чудо состояло в том, что организовался музей древней белорусской культуры, в котором собраны многие сотни икон".

иконы Богородицы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6199b0f-cade-40d8-8331-268d6f68f742/conversions/8ef4bc9c-8dea-4983-86c7-9bdf427b606d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6199b0f-cade-40d8-8331-268d6f68f742/conversions/8ef4bc9c-8dea-4983-86c7-9bdf427b606d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6199b0f-cade-40d8-8331-268d6f68f742/conversions/8ef4bc9c-8dea-4983-86c7-9bdf427b606d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6199b0f-cade-40d8-8331-268d6f68f742/conversions/8ef4bc9c-8dea-4983-86c7-9bdf427b606d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иконы, можно сказать, спасены для людей. Борколабовская, Забельская, Юровичская, Логойская, Оршанская, Логишинская, Тупичевская, Могилево-Братская, Ченстоховская, Рожковская, Ружанская, Купятицкая - в списке ликов, несущих чудо, десятки и сотни икон, свидетелей веков, людских судеб, и того, что Богородица милосердна. Она являет чудо на белорусской земле по воле Божьей и по просьбам людей. Но для того чтобы чудо свершилось, нужно в него искренне верить.